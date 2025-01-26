Довбик забиває три матчі поспіль: українець приніс Ромі вольову перемогу у Серії А
- Артем Довбик забив у третьому поспіль матчі Серії А, принісши перемогу Ромі над Удінезе з рахунком 2:1.
- Після 22 турів Рома займає дев'яту сходинку з 30 очками, тоді як Удінезе посідає 11-те місце з 26 балами.
- Довбик відзначився восьмим голом у Серії А та 12-м у сезоні, забивши вирішальний пенальті на 64-й хвилині.
Команда Клаудіо Раньєрі перервала виїзну безвиграшну серію, яка тривала дев'ять місяців. Одним з героїв поєдинку проти Удінезе став українець Артем Довбик.
Удінезе – Рома 1:2
Голи: Лукка, 38 – Пеллегріні, 50 (з пен.), Довбик, 64 (з пен.)
У неділю, 26 січня, відбувся матч 22-го туру Серії А, в якому Удінезе приймав на власному полі Рому. У стартовому складі римлян вийшов український форвард Артем Довбик, пише 24 Канал.
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Довбик знову забиває за Рому
У першому колі чемпіонату Італії сезону-2024/25 Довбик вже відзначався у ворота Удінезе. Ба більше, українець забив п'ять голів в останніх семи матчах за Рому в усіх турнірах.
Перший тайм невдало склався для Роми. "Джаллоросси" пропустили гол від Удінезе на 38-й хвилині. Форвард "біло-чорних" Лукка скористався навісом зі штрафного та відправив м'яч у сітку.
У компенсований до другого тайму час Довбик забив у ворота господарів. Однак арбітр скасував гол через офсайд.
У другій половині зустрічі "вовки" здійснили камбек. Підопічні Раньєрі забили голи завдяки двом пенальті. Спочатку своїм шансом скористався Пеллегріні, а на 64-й хвилині Довбик приніс перемогу Ромі.
Відео голу Довбика
Для Артема цей гол став восьмим у Серії А та 12-м у сезоні. Українець відзначився у третьому поспіль матчі чемпіонату.
Відеоогляд матчу Удінезе – Рома
- Після 22-ти зіграних матчів Рома займає дев'яту сходинку у турнірній таблиці. У команди Раньєрі 30 очок.
- Удінезе має в активі 26 балів та посідає 11-те місце.