У вівторок, 7 жовтня, збірна України з футболу U-20 зіграла проти Іспанії на чемпіонаті світу-2025. Команда Дмитра Михайленка боролась за вихід у чвертьфінал Мундіалю.

Українська збірна вийшла у плей-оф ЧС-2025 із першого місця квартету "В", набравши у трьох турах 7 балів. Натомість Іспанія посіла у своїй групі "С" лише третю позицію (4 очки), інформує 24 Канал.

Як минув матч Україна U-20 – Іспанія U-20?

За декілька годин до матчу стало відомо, що Україні не допоможе її лідер Геннадій Синчук. Півзахисник вже пропускав минулий поєдинок проти Парагваю через перебір жовтих карток. Однак ФІФА продовжила дискваліфікацію через перебування гравця у технічній зоні.

Керівник української делегації на чемпіонаті світу U-20 Дмитро Пєлін коментував рішення ФІФА у коментарі Трибуні. За його словами, Синчук не порушував правил регламенту. Пєлін розповів, що Синчук прибув із командою на стадіон і у супроводі представника ФІФА підійнявся на трибуну, де зайняв своє місце. Делегат ФІФА чітко зауважив, що Геннадій не має права перебувати у роздягальні, тунелі, лаві запасних чи технічній зоні.

Ми дотримувалися цих вимог. Делегат дозволив футболісту виконати легку розминку перед матчем, після чого Синчук повернувся на трибуну та залишався там протягом усього поєдинку,

– підсумував представник "синьо-жовтих".

До слова. Геннадій Синчук відзначався голами в обох зіграних матчах на ЧС-2025 – у ворота Південної Кореї та Панами.

У першому таймі Іспанія за усіма показниками переграла Україну та цілком заслужено першою повела у рахунку 0:1. На 24-й хвилині "Фурія Роха" оригінально розіграла кутовий, м'яч дістався до центру поблизу штрафного майданчика. Мендоса красиво закинув на Гарсію, який вивів іспанську збірну уперед, легко прошивши Крапивцова.

Під завісу першого тайму Пономаренко найкраще зіграв на другому поверсі після подачі зі штрафного, але удар головою у динамівця не дуже вдався. М'яч спокійно вилетів за межі поля у понад метрі від іспанських воріт.

Перша половина зустрічі закінчилась мінімальною перемогою іспанців 0:1.

На старті другого тайму Ващенко дальнім ударом загрожував володінням суперника. М'яч після небезпечного рикошету полетів на кутовий, який закінчився стрімкою контратакою гостей. Лише грамотні дії Карамана не дозволили супернику розвернути атаку на інший фланг.

Після чого іспанці не дали створили бодай однієї 100-відсоткової нагоди забити. Натомість Гарсія був близьким до дубля.

На 84-й хвилині голкіпер гостей легко забрав м'яч до рук після удару Гусєва.

Іспанські гравці продовжували тримати м'яч у своїх ногах, багато контролюючи круглого.

На останній хвилині основного часу матчу Пищур міг зрівнювати цифри на табло. Але удар українського таранного форварда був заблокований.

Після чого Іспанія вибігла у блискавичну атаку, лише своєчасний вихід із воріт Крапивцова врятував Україну від другого пропущеного голу. Голкіпер Жирони ризикнув далеко вибігти із власного штрафного майданчика і не прогадав.

Майже одразу гості мали ще один гострий момент після того, як із м'ячем завозився воротар "синьо-жовтих". На жаль, у компенсований час більше м'ячем володіли іспанці.

Фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу Іспанії 0:1. Україна завершила свої виступи на чемпіонаті світу-2025 U-20.

Україна U-20 – Іспанія U-20 0:1

Гол: Гарсія, 24

Іспанська збірна у чвертьфіналі зіграє проти переможця пари Колумбія – Південна Африка. Ця очна зустріч відбудеться 8 жовтня о 22:30 за Києвом.