Україна – Албанія: як безкоштовно подивитися матч
- Матч Україна – Албанія відбудеться 31 березня у Валенсії.
- Товариська гра буде доступна для безкоштовного перегляду в Україні.
Збірна України після поразки від Швеції проведе гру зі збірною Албанією. Команди зустрінуться 31 березня у Валенсії (Іспанія).
Ця гра носитиме товариський характер. Обидві збірні вилетіли з відбору на чемпіонат світу-2026 на стадії півфіналу плей-оф, повідомляє 24 Канал.
Де дивитися гру?
Матч Україна – Албанія онлайн можна буде подивитися безкоштовно на території нашої країни. Офіційним транслятором матчів національної команди є компанія Megogo.
Безкоштовно гру можна буде подивитися на телеканалі "Megogo Спорт", який доступний в ефірі Т2 та в кабельних мережах. Також пряма трансляція матчу Україна – Албанія буде доступна на ОТТ-платформі Megogo за наступними підписками:
- "Оптимальна"
- "MEGOPACK"
- "Спорт"
Коментаторами зустрічі будуть Вадим Шевякін та Вадим Скічко. О 20:10 свою роботу розпочне аналітична студія до матчу, тоді як стартовий свисток прозвучить о 21:45 за київським часом.
Нагадаємо, що албанці не зуміли пройти Польщу у півфінальному матчі плей-оф відбору на ЧС-2026. У свою чергу Україна поступилась Швеції з рахунком 1:3.
Збірна України у 2026 році: що далі?
- Головною метою для Реброва був вихід на ЧС-2026, але це завдання "синьо-жовті" провалили. У фіналі плей-оф за вихід на Мундіаль гратимуть Швеція та Польща.
- У червні на нашу команду чекатимуть також товариські ігри, поки інші команди готуватимуться до ЧС-2026. А вже восени Україна стартує у Лізі націй 2026 – 2027.
- Там "синьо-жовті" гратимуть у дивізіоні В в одній групі з Угорщиною, Північною Ірландією та Грузією. Також цей турнір буде частиною відбору на Євро-2028.