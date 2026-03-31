Збірна України проводить другий матч у 2026 році. Наша команда грає проти Албанії у матчі без турнірної мотивації.

Обидві команди минулого тижня невдало провели півфінальні матчі плей-оф відбору на ЧС-2026. Україна без шансів програла Швеції, повідомляє 24 Канал.

Як фанати висловили протест?

Цей провал вкрай розчарував вітчизняних вболівальників. Як наслідок, українські фанати вирішили оголосити бойкот гравцям національної збірної. Стадіон у Валенсії не був набитий людьми.



Як виглядав стадіон у Валенсії перед матчем Україна – Албанія / скріншот з трансляції

Чимала кількість вільних місць символізує про те, що після провалу зі шведами багатьом фанатам нецікаво було прийти на гру з Албанією. Ба більше, ультрас угрупування "United Ukraine" також сказали своє слово.



Ультрас збірної України проігнорували спаринг проти Албанії / фото Zorya Londonsk

Вболівальники цієї організації не зайняли свої місця за одними з воріт, залишивши сектор повністю порожнім. При цьому на трибунах вни вивісили красномовний банер "Яка гра – така і підтримка".

Нагадаємо, що Україна втратила можливість здобути путівку на Мундіаль. Востаннє наша країна грала на чемпіонаті світу аж у 2006 році, коли під керівництвом лега Блохіна дійшла до чвертьфіналу.