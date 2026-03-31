Збірна України проводить другий матч у 2026 році. Наша команда грає проти Албанії у матчі без турнірної мотивації.
Обидві команди минулого тижня невдало провели півфінальні матчі плей-оф відбору на ЧС-2026. Україна без шансів програла Швеції, повідомляє 24 Канал.
До теми Україна – Албанія: онлайн-трансляція товариського матчу
Як фанати висловили протест?
Цей провал вкрай розчарував вітчизняних вболівальників. Як наслідок, українські фанати вирішили оголосити бойкот гравцям національної збірної. Стадіон у Валенсії не був набитий людьми.
Як виглядав стадіон у Валенсії перед матчем Україна – Албанія / скріншот з трансляції
Чимала кількість вільних місць символізує про те, що після провалу зі шведами багатьом фанатам нецікаво було прийти на гру з Албанією. Ба більше, ультрас угрупування "United Ukraine" також сказали своє слово.
Ультрас збірної України проігнорували спаринг проти Албанії / фото Zorya Londonsk
Вболівальники цієї організації не зайняли свої місця за одними з воріт, залишивши сектор повністю порожнім. При цьому на трибунах вни вивісили красномовний банер "Яка гра – така і підтримка".
Нагадаємо, що Україна втратила можливість здобути путівку на Мундіаль. Востаннє наша країна грала на чемпіонаті світу аж у 2006 році, коли під керівництвом лега Блохіна дійшла до чвертьфіналу.
Що далі чекає на збірну України?
- Матч проти Албанії може стати останнім для Сергія Реброва на чолі збірної України. Його контракт чинний до кінця липня 2026 року.
- У червні на нашу команду чекатимуть також товариські ігри, поки інші команди готуватимуться до ЧС-2026. А вже восени Україна стартує у Лізі націй 2026 – 2027.
- Там збірна гратиме у дивізіоні В в одній групі з Угорщиною, Північною Ірландією та Грузією. Також цей турнір буде частиною відбору на Євро-2028.