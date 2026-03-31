Що далі чекає на збірну України?

  • Матч проти Албанії може стати останнім для Сергія Реброва на чолі збірної України. Його контракт чинний до кінця липня 2026 року.
  • У червні на нашу команду чекатимуть також товариські ігри, поки інші команди готуватимуться до ЧС-2026. А вже восени Україна стартує у Лізі націй 2026 – 2027.
  • Там збірна гратиме у дивізіоні В в одній групі з Угорщиною, Північною Ірландією та Грузією. Також цей турнір буде частиною відбору на Євро-2028.