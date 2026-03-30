Уся Албанія – як два Забарних: порівняння трансферної вартості збірних

Україна завершить березневий збір головної команди товариською грою з Албанією, яка, як і "синьо-жовті", не змогла потрапити на чемпіонат світу. Наша збірна виглядає фаворитом протистояння – принаймні за рівнем вартості футболістів.

Згідно з даними порталу Transfermarkt, ми маємо перевагу практично у 2,5 рази. При цьому троє найдорожчих українців у складі вже перекривають усіх 26 гравців у заявці "гірських орлів".

Яка трансферна вартість України і Албанії?

Німецькі аналітики оцінили збірну Сергія Реброва у понад 261 мільйон євро. Було й більше, але після поразки від Швеції низка гравців подешевшали, продемонструвавши непереконливий виступ на полі у Валенсії.

Натомість збірна Албанії куди скромніша – 95 мільйонів євро. Програш Польщі у півфіналі плей-оф відбору на чемпіонат світу також вніс у трансферну вартість команди зміни в негативний бік.

Хто найдорожчі гравці обох команд?

У збірній України п'ятірка найбільш цінних гравців виглядає так:

Ілля Забарний, ПСЖ – 45 мільйонів євро

Єгор Ярмолюк, Бренфорд – 30 мільйонів євро

Георгій Судаков, Бенфіка – 28 мільйонів євро

Віталій Миколенко, Евертон – 25 мільйонів євро

Анатолій Трубін, Бенфіка – 25 мільйонів євро

Що ж до Албанії, то тут топ-5 має такий вигляд:

Аніс Мехметі, Іпсвіч – 14 мільйонів євро

Крістьян Асллані, Бешикташ – 13 мільйонів євро

Армандо Броя, Бернлі – 8 мільйонів євро

Маріо Мітай, Аль-Іттіхад – 5,5 мільйона євро

Берат Джимсіті, Аталанта – 5 мільйонів євро

Коли відбудеться матч України та Албанії?