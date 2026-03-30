Уся Албанія – як два Забарних: порівняння трансферної вартості збірних
- Збірна України має трансферну вартість понад 261 мільйон євро, що в 2,5 рази перевищує вартість збірної Албанії, яка складає 95 мільйонів євро.
- Матч між Україною та Албанією відбудеться 31 березня о 21:45 за київським часом у Валенсії, і це може бути останній матч Сергія Реброва на посаді тренера збірної України.
Україна завершить березневий збір головної команди товариською грою з Албанією, яка, як і "синьо-жовті", не змогла потрапити на чемпіонат світу. Наша збірна виглядає фаворитом протистояння – принаймні за рівнем вартості футболістів.
Згідно з даними порталу Transfermarkt, ми маємо перевагу практично у 2,5 рази. При цьому троє найдорожчих українців у складі вже перекривають усіх 26 гравців у заявці "гірських орлів".
Яка трансферна вартість України і Албанії?
Німецькі аналітики оцінили збірну Сергія Реброва у понад 261 мільйон євро. Було й більше, але після поразки від Швеції низка гравців подешевшали, продемонструвавши непереконливий виступ на полі у Валенсії.
Натомість збірна Албанії куди скромніша – 95 мільйонів євро. Програш Польщі у півфіналі плей-оф відбору на чемпіонат світу також вніс у трансферну вартість команди зміни в негативний бік.
Хто найдорожчі гравці обох команд?
У збірній України п'ятірка найбільш цінних гравців виглядає так:
- Ілля Забарний, ПСЖ – 45 мільйонів євро
- Єгор Ярмолюк, Бренфорд – 30 мільйонів євро
- Георгій Судаков, Бенфіка – 28 мільйонів євро
- Віталій Миколенко, Евертон – 25 мільйонів євро
- Анатолій Трубін, Бенфіка – 25 мільйонів євро
Що ж до Албанії, то тут топ-5 має такий вигляд:
- Аніс Мехметі, Іпсвіч – 14 мільйонів євро
- Крістьян Асллані, Бешикташ – 13 мільйонів євро
- Армандо Броя, Бернлі – 8 мільйонів євро
- Маріо Мітай, Аль-Іттіхад – 5,5 мільйона євро
- Берат Джимсіті, Аталанта – 5 мільйонів євро
Коли відбудеться матч України та Албанії?
- Гра розпочнеться у вівторок, 31 березня, о 21:45 за київським часом. Як і поєдинок зі Швецією, товариську зустріч прийматиме арена у Валенсії.
- Цей матч, ймовірно, стане останнім на чолі України для Сергія Реброва, контракт якого закінчується через два місяці.
- Борис Крушинський залишив табір національної збірної через травму, втративши нагоду дебютувати.
- Сергій Ребров у понеділок о 20:00 проведе передматчеву пресконференцію.