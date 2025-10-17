Збірна України 13 жовтня провела матч відбору на ЧС-2026 проти команди Азербайджану. На поєдинку у Кракові за "синьо-жовтих" вболівали представники підрозділу "Омега" – діючі військові, ветерани й ветеранки, а також родини полеглих воїнів.

Поїздка представників "Омеги" на матч Україна – Азербайджан стала можлива завдяки соціальній програмі УАФ "Вболіваємо за своїх". Вона спрямована на підтримку українських захисників і захисниць через спорт, повідомляє 24 Канал з посиланням на УАФ.

Як українські захисники побували на матчі Україна – Азербайджан?

Багато хто з наших захисників вперше побував на матчі збірної України. Серед глядачів поєдинку у Кракові був колишній спецпризначенець окремого загону "Омега" Сергій Козаченко. Ветеран з позивним "Козак" пройшов шлях від солдата до полковника. Він був нагороджений президентом України медалями "За військову службу Україні" та "За оборону України" за участь у визволенні Харківської області від окупантів. Також уродженець Одеси виконував бойові завдання у Донецькій і Луганській областях.

"Ще кілька днів тому я дивився вдома, як збірна грає з Ісландією, переживав… А тепер бачу це все наживо. Востаннє на матчі я був, напевно, коли Зоря з Манчестер Сіті грали в Одесі на стадіоні "Чорноморець" — я тоді стежив за порядком на арені. Такі поїздки – це моральна та психологічна реабілітація для військових, ти можеш відчути цей дух перемоги не тільки на полі бою, а й поза ним. І хочеться, щоб наша команда так само боролася й дарувала нам позитивні емоції. Дякую хлопцям за перемогу", – розповів Сергій Козаченко.

Палко підтримувала українських футболістів у Кракові Ольга Поліщук. Вона проходила службу з 2018 по 2024 рік на посаді офіцера секції S-4 спецпідрозділу "Омега". Звільнилася за станом здоров'я та повернулася до додому, де її донечка вимушено три роки росла без мами.

"Дуже-дуже хвилююся, і це приємне хвилювання, тому що я ніколи не була на футболі – тільки по телевізору дивилася. Це наша команда, хлопці представляють нашу країну, і ми будемо вболівати, підтримувати їх. Я вважаю, що спорт – це один із найважливіших напрямків, щоб заявити про себе, показати, що ми є, ми живі й будемо боротися за себе. Такі заходи дуже важливі для військових", – розповіла Ольга Поліщук.

Офіцер Центру спеціального призначення "Омега" Сергій Назаренко у 2024 році отримав складне поранення – травматичну ампутацію внаслідок підриву на протипіхотній міні. Раніше він дивився футбол тільки по телевізору.

На великих матчах не був жодного разу, тож це для мене перший досвід. Нові емоції, нові відчуття, нові враження. Такі поїздки також хороша можливість показати суспільству, що військові – це такі самі люди. Ми також можемо відпочивати, радіти, отримувати нові емоції, підтримувати нашу збірну. Це також спосіб інтеграції у світ,

– зауважив Сергій Назаренко.

Матч у Кракові сподобався першому заступнику очільника Центру спеціального призначення НГУ "Омега" Костянтину Корніцькому.

"Найбільше тішить те, що ми все-таки перемогли. Хлопці виконують на міжнародній арені важливу місію – показувати світові Україну. І сьогодні вони знову довели, що ми – найкращі", – сказав після гри Костянтин Корніцький.

Ця благодійна акція УАФ стала можлива завдяки підтримці УАФ бренду RIOTDIVISION. Частину доходів від благодійної колекції одягу, присвяченої футбольним уболівальникам, було спрямовано на організацію поїздки.

Спецпризначенці "Омеги" та їхні родини на матчі збірної України / фото УАФ

