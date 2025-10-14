У понеділок, 13 жовтня, збірна України провела матч четвертого туру кваліфікаційного раунду до чемпіонату світу-2026 з футболу. Суперником "синьо-жовтих" була національна команда Азербайджану.

Підопічні Сергія Реброва здобули непросту перемогу з рахунком 2:1. Після поєдинку в етері Megogo першими емоціями від гри поділився Артем Довбик, інформує 24 Канал.

Читайте також Україна – Азербайджан: Ребров прокоментував перемогу "синьо-жовтих" у відборі на ЧС-2026

Що Довбик сказав про перемогу над Азербайджаном?

Нападник Роми, зокрема, пояснив, завдяки чому у другому таймі збірній України вдалося переграти непоступливого суперника. Він наголосив, що команда не опустила руки після пропущеного гола й постійний тиск на ворота азербайджанців дав свій результат.

"Коли граєш проти збірних, немає легких суперників. Всі налаштовуються, всі віддаються на максимум. Так, десь пропустили цей гол у роздягальню, і він нас трошки струсонув, але добре, що так усе закінчилося. Головне – це три очки.

Ми налаштовувалися на те, що нам потрібно забивати, домінувати, навантажувати їх захисників, грати швидше, щоб вони втомлювалися й ми знаходили свої шанси для того, щоб забити гол. Були моменти, десь я не міг їх реалізувати. Але думаю, що це добре, якщо вони сконцентровані на мені – це значить, що десь ми маємо вільний простір, а інший гравець може реалізувати більшість на полі", – сказав Довбик.

До слова. В паралельному матчі групи D збірні Ісландії та Франції зіграли внічию з рахунком 2:2. Тож наразі "синьо-жовті" відстають від лідера квартету на три залікові очки.

Зазначимо, що напередодні також матч з Азербайджаном прокоментував колишній тренер збірної України Йожеф Сабо. В коментарі для BLIK він заявив, що очікував на простішу перемогу "синьо-жовтих".

Не очікував я, що буде така важка гра, але це повністю провина наших гравців. Ну не вміють вони тримати м’яч! Не тримається він в ногах наших хлопців абсолютно. Відбір – втрата, відбір – втрата, і так постійно. Я теж, дивлячись гру, переживав… Ну що це таке? Україна веде в рахунку й замість того, щоб заспокоїти гру, притримати м’яч, контролювати те, що відбувається на полі, наші припускають помилку за помилкою. Багато браку, дуже багато. Все це говорить про невисокий клас наших гравців,

– сказав фахівець.

Нагадаємо, що в поєдинках збірної України традиційно вболівальники визначають "Лева матчу". Цього разу переможець набрав 55% голосів.

Що потрібно збірній України для виходу на ЧС-2026?