У понеділок, 13 жовтня, збірна України з футболу проведе другий матч проти Азербайджану у рамках 4-го туру відбору на чемпіонат світу-2026. Початок зустрічі – о 21:45 (за київським часом).

Поєдинок Україна – Азербайджан відбудеться у польському місті Краків на стадіоні "Краковія". Це буде вже друга гра між Україною та Азербайджаном у рамках відбору на Мундіаль, повідомляє 24 Канал.

Що відомо навколо матчу Україна – Азербайджан?

Перша зустріч, яка була у 2-му турі відбору на ЧС-2026, закінчилась несподіваною нічиєю 1:1. На 51-й хвилині Судаков вивів "синьо-жовтих" уперед 0:1. Однак через 20 хвилин Махмудов із пенальті зрівняв цифри на табло та врятував Азербайджан від домашньої поразки.

Це була друга мирова в історії очних зустрічей цих національних команд. Загалом Україна грала проти Азербайджану тричі. Єдина перемога української збірної датована у товариській грі у серпні 2006-го року. У тому матчі Україна розгромила суперника з рахунком 6:0. Голи забивали Воронін, Гусєв, Воробей, Бєлік, Ротань та Назаренко (дані Transfermarkt).

Відзначимо, що у 3-му турі відбору на чемпіонат світу-2026 команди здобули кардинально різні результати. Україна здобула свою дебютну перемогу у кваліфікації на Мундіаль. Підопічні Реброва у матчі з 8 голами переграли Ісландію 5:3. Будь оформив Маліновський.

Натомість Азербайджан прогнозовано на виїзді був розгромлений лідером групи "D" Францією 0:3.

Після трьох турів Франція очолює квартет "D", набравши максимальні 9 балів. Україна після дебютної звитяги набрала вже 4 очки та підійнялась на 2-гу позицію. Ісландія залишилась при своїх 3-х пунктах, але опустилась на 3-тє місце. Групу замикає Азербайджан (1 бал).

Прогноз Favbet

На тлі перемоги над "вікінгами" Україна є явним фаворитом у майбутньому протистоянні по лінії Favbet. Перемогу команди Реброва оцінюють в 1,23. Натомість на звитягу Азербайджану дають аж 12,50. Нічия – 6,70.

Те, що команди проб'ють тотал голів більше 2,5 – 1,58. Мізерний коефіцієнт стоїть на тотал більше одного голу України – лише 1,06.

Не виключено, що обидві команди не потішать своїх уболівальників результативними ударами. Обидві заб'ють: так – 2,22; ні – 1,66. Саме українська збірна має більше шансів першою відкрити рахунок у матчі – 1,23. А от на перший м'яч у грі від гостей стоїть коефіцієнт 4,65.

Уболівальники можуть побачити 2-3 голи – 1,95. Водночас існує велика ймовірність, що фани побачать голи в обох таймах: так – 1,52; ні – 2,40.

Які шанси на те, що команда Реброва може виграти "всуху" (не пропустивши голів) – 1,86.