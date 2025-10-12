Чи зіграє Ярмолюк: Ребров розповів про кадрову ситуацію перед матчем з Азербайджаном
- Георгій Судаков покинув збірну України через травму плеча, участь Єгора Ярмолюка в матчі з Азербайджаном під питанням.
- Україна невдало розпочала відбір на ЧС-2026, маючи лише одну перемогу та одну нічию з трьох матчів.
Збірну України очікує дуже важлива гра з Азербайджаном. Перед вирішальним поєдинком у команді Сергія Реброва було кілька травмованих гравців.
У неділю, 12 жовтня, відбулася передматчева пресконференція за участю Сергія Реброва. Головний тренер збірної України відповів на питання про кадрову ситуацію в команді, пише 24 Канал з посиланням на УАФ.
Читайте також Україна – Азербайджан: де дивитися поєдинок "синьо-жовтих" у відборі на ЧС-2026
Хто з українців не зможе зіграти з Азербайджаном?
Одразу після матчу з Ісландією табір збірної України залишив Георгій Судаков. За інформацією A Bola, у півзахисника Бенфіки виявили легке акроміоклавікулярне розтягнення лівого плеча. Також під питанням була участь у матчі Єгора Ярмолюка, який напередодні провів перше тренування.
Сергій Ребров зазначив, що у команді більше немає травмованих. А щодо Ярмолюка визначиться у день матчу.
Єгор вчора вже тренувався в загальній групі, тренується і сьогодні. Подивимось, чи буде готовий на сто відсотків. Важливо, щоб всі, хто вийде на завтрашню гру, були готові на сто відсотків і грали на максимумі,
– сказав Ребров.
У тренера також поцікавилися, чому не викликали двох гравців з резервного списку – Дмитра Криськіва та Олександра Піхальонка.
"Основний список ми даємо за чотири тижні до гри. За цей час такі команди, як Шахтар та Динамо проводять по сім ігор. І тому спрогнозувати дуже важко. Якщо хтось отримав травму, чи щось трапилось, є резерв. Якщо говорити про ситуацію перед матчем з Азербайджаном, ми живемо в часи, коли з України виїхати дуже важко.
Ви згадали Криськіва – він пропускав останню гру своєї команди і я не знаю, в якому він стані. Готовий грати, чи ні. Вважаю, ті гравці, які є, повинні робити все для перемоги в завтрашньому матчі. Вважаю, цих гравців достатньо", – зауважив Ребров.
Наостанок Сергій Станіславович закликав вболівальників підтримати збірну України в матчі з Азербайджаном. Він запросив на поєдинок не тільки українських вболівальників, але й поляків, які підтримують нашу країну.
Як Україна виступає у відборі на ЧС-2026?
- У відборі на чемпіонат світу-2026 суперниками збірної України по групі Н є команди Франції, Ісландії та Азербайджану. Пряму путівку на Мундіаль отримає переможець квартету, а друга команда побореться за вихід у матчах плей-оф, що відбудуться у березні 2026 року.
- Збірна України невдало розпочала відбірковий турнір. У двох стартових матчах підопічні Сергія Реброва набрали один бал: поразка від Франції (0:2) та нічия з Азербайджаном (1:1).
- У жовтні Україна здобула перемогу над Ісландією 5:3. Наступний матч відбудеться 13 жовтня, коли у Кракові "синьо-жовті" зустрінуться з Азербайджаном. Наразі команда Реброва на другій сходинці групи Н.
- Завершиться груповий турнір у листопаді матчами проти Франції (13 листопада) та Ісландії (16 листопада).