Збірну України очікує дуже важлива гра з Азербайджаном. Перед вирішальним поєдинком у команді Сергія Реброва було кілька травмованих гравців.

У неділю, 12 жовтня, відбулася передматчева пресконференція за участю Сергія Реброва. Головний тренер збірної України відповів на питання про кадрову ситуацію в команді, пише 24 Канал з посиланням на УАФ.

Хто з українців не зможе зіграти з Азербайджаном?

Одразу після матчу з Ісландією табір збірної України залишив Георгій Судаков. За інформацією A Bola, у півзахисника Бенфіки виявили легке акроміоклавікулярне розтягнення лівого плеча. Також під питанням була участь у матчі Єгора Ярмолюка, який напередодні провів перше тренування.

Сергій Ребров зазначив, що у команді більше немає травмованих. А щодо Ярмолюка визначиться у день матчу.

Єгор вчора вже тренувався в загальній групі, тренується і сьогодні. Подивимось, чи буде готовий на сто відсотків. Важливо, щоб всі, хто вийде на завтрашню гру, були готові на сто відсотків і грали на максимумі,

– сказав Ребров.

У тренера також поцікавилися, чому не викликали двох гравців з резервного списку – Дмитра Криськіва та Олександра Піхальонка.

"Основний список ми даємо за чотири тижні до гри. За цей час такі команди, як Шахтар та Динамо проводять по сім ігор. І тому спрогнозувати дуже важко. Якщо хтось отримав травму, чи щось трапилось, є резерв. Якщо говорити про ситуацію перед матчем з Азербайджаном, ми живемо в часи, коли з України виїхати дуже важко.

Ви згадали Криськіва – він пропускав останню гру своєї команди і я не знаю, в якому він стані. Готовий грати, чи ні. Вважаю, ті гравці, які є, повинні робити все для перемоги в завтрашньому матчі. Вважаю, цих гравців достатньо", – зауважив Ребров.

Наостанок Сергій Станіславович закликав вболівальників підтримати збірну України в матчі з Азербайджаном. Він запросив на поєдинок не тільки українських вболівальників, але й поляків, які підтримують нашу країну.

