У матчі 4-го туру відбору на ЧС-2026 збірна України зіграє з командою Азербайджану. Тренерський штаб "синьо-жовтих" на чолі із Сергієм Ребровим визначився зі стартовою одинадцяткою.

Поєдинок 4-го туру кваліфікації на чемпіонат світу-2026 між збірними України та Азербайджану відбудеться у понеділок, 13 жовтня. Стартовий свисток арбітра на стадіоні "Краковія" у Кракові пролунає о 21:45 за київським часом, пише 24 Канал.

Хто вийде у старті України на матч з Азербайджаном?

Перед поєдинком з Азербайджаном табір збірної України залишив півзахисник Георгій Судаков, який травмував плече у попередньому матчі з Ісландією (5:3). Втім, до заявки потрапив хавбек Брендфорда Єгор Ярмолюк, який пропустив гру з "вікінгами".

У порівнянні з переможним матчем проти Ісландії Сергій Ребров зробив чотири заміни: замість Георгія Судакова, Владислава Ваната, Миколи Шапаренка і Івана Калюжного вийшли Єгор Ярмолюк, Олег Очеретько, Назар Волошин і Артем Довбик.

Воротар: Анатолій Трубін

Анатолій Трубін Захисники: Юхим Конопля, Микола Матвієнко, Ілля Забарний, Віталій Миколенко

Юхим Конопля, Микола Матвієнко, Ілля Забарний, Віталій Миколенко Півзахисники: Єгор Ярмолюк, Руслан Маліновський, Олег Очеретько, Олексій Гуцуляк, Назар Волошин

Єгор Ярмолюк, Руслан Маліновський, Олег Очеретько, Олексій Гуцуляк, Назар Волошин Нападник: Артем Довбик

Турнірне положення збірної України