Україна перемогла Азербайджан: відео голів і огляд матчу відбору на ЧС-2026
- Збірна України перемогла Азербайджан з рахунком 2:1 у матчі відбору на ЧС-2026, який відбувся у Кракові.
- У листопаді українська команда зіграє проти Франції та Ісландії в рамках групового турніру відбору на ЧС-2026, де наразі займає четверте місце з сімома очками.
У понеділок, 13 жовтня, у Кракові закінчився матч 4-го туру відбору на чемпіонат світу-2026 з футболу. В очному поєдинку зустрілися збірні України та Азербайджану.
Підопічні Сергія Реброва у напруженому матчі перемогли Азербайджан з рахунком 2:1. До вашої уваги відео усіх голів та найцікавіших моментів зустрічі, пише 24 Канал.
До теми Турнірна таблиця та результати України у відборі на ЧС-2026
Як забивали голи у матчі Україна – Азербайджан?
Збірна України першою змінила нулі на табло стадіону "Краковія". Півзахисник "синьо-жовтих" Руслан Маліновський майстерно виконав подачу зі штрафного на Олексія Гуцуляка. Вінгер Полісся у повітрі переграв опонентів та переправив м'яч у сітку воріт Азербайджану.
Відео голу Гуцуляка
Футболісти азербайджанської збірної зрівняли рахунок наприкінці першого тайму. Після удару Ахундзаде м'яч у власні ворота зрізав Миколенко.
Відео автогола Миколенка
У середині другого тайму українці знову вийшли вперед. Гуцуляк і Маліновський помінялися ролями і хавбек Дженоа записав своє прізвище у протокол після пасу вінгера Полісся.
Відео голу Маліновського
До фінального свистка рахунок на табло стадіону "Краковія" не змінився. Збірна України здобула перемогу над Азербайджаном з рахунком 2:1.
Відеоогляд матчу Україна – Азербайджан
Що далі зі збірною України?
- У листопаді підопічні Сергія Реброва зіграють два останні матчі групового турніру відбору на ЧС-2026. 13 листопада "синьо-жовті" зіграють проти Франції, а 16 листопада зустрінуться з Ісландією.
- Пряму путівку на Мундіаль здобуде переможець групи Н. Команда, що займе друге місце матиме змогу поборотися за вихід на ЧС-2026 через матчі плей-оф.
- Після чотирьох матчів "синьо-жовті" йдуть четвертими у квартеті з сімома очками в активі.