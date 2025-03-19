Україна – Бельгія: де дивитись матч за путівку в елітний дивізіон Ліги націй

У четвер, 20 березня, футбольні збірні України та Бельгії зійдуться у Мурсії на "Естадіо Енріке Рока". Це буде перша гра у двоматчевому протистоянні за місце у дивізіоні "А" Ліги націй.

Це буде лише друге протистояння в історії України та Бельгії. Раніше ці національні команди зустрічались на одному футбольному полі у рамках групового раунду Євро-2024. Та гра закінчилась нульовою нічиєю, пише 24 Канал.

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Другий матч в історії України та Бельгії

На жаль, напередодні матчу "синьо-жовті" зазнали кадрової втрати у центрі захисту. Через ушкодження участь у березневих матчах не візьме Максим Таловєров. Центрбек англійського Плімута вже покинув розташування національної команди.

Замість нього Сергій Ребров із резервного списку довикликав оборонця американського Остіна Олександра Сватка. Загалом у заявку синьо-жовтої команди Сергій Станіславович включив 25 футболістів.

Важливо! Перший матч Україна – Бельгія розпочнеться 20 березня о 21:45 за київським часом.

Хто покаже матч плей-оф Ліги націй

Українські футбольні уболівальники зможуть переглянути матч Україна – Бельгія у прямому ефірі завдяки медіасервісу MEGOGO. Матч покажуть за передплатами "Оптимальна", "Спорт", "Максимальна" та "MEGOPACK XL", а також безкоштовно на телеканалі "MEGOGO СПОРТ" у Т2 і кабельних мережах.

Переглянути поєдинок на платформі MEGOGO можна у підрозділі "Футбол" у розділі "Спорт", на каналі "MEGOGO Футбол Перший", а також на окремому поп-ап каналі у розділі "Телебачення", що з’явиться на сервісі у день матчу.

20 березня о 20:30 стартує передматчева студія, де ведучі та експерти поділяться своїми очікуваннями від гри. Коментаторами матчу стануть Вадим Скічко та Вадим Шевякін.

Стало відомо, що на місцевих каналах Суспільного Мовлення матчі України проти Бельгії у плей-оф Ліги націй не будуть показувати.

Сайт 24 Каналу проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку команди Сергія Реброва.