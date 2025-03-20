"Бельгійці їх боятимуться": легенда Карпат дав прогноз на матч збірної України в Лізі націй

У четвер, 20 березня, збірна України з футболу зіграє перший поєдинок плей-оф Ліги націй-2024/2025 проти Бельгії. Команди проведуть гру в іспанській Мурсії на умовно домашньому полі для "синьо-жовтих".

Цей матч буде обслуговувати швейцарська бригада арбітрів на чолі з 36-річним Сандро Шерером. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

Читайте також Битва за путівку в дивізіон A: хто транслюватиме матч Україна – Бельгія в Лізі націй

Прогноз від експівзахисника збірної України

Очікуваннями від майбутнього протистояння поділився Ігор Худоб’як. Колишній гравець Карпат вважає, що матч на "Естадіо Енріке Рока" буде доволі закритим, де жодна з команд не сильно ризикуватиме, повідомляє 24 Канал із посиланням на NV.

"Вважаю, що збірна Бельгії є фаворитом цього матчу, хоча й не явним. У них більше шансів, більше досвіду, щоб пройти Україну та залишитися в Лізі А. Втім, збірна України повинна грати у свій футбол, попри статус суперника – чи це фаворит, чи слабша команда. Найголовніше – віддатися грі на всі 100%, продемонструвати максимальну самовіддачу, надійно зіграти в обороні та використати свої моменти, які обов’язково будуть у цих двох поєдинках.

Головна перевага України – це воротар Трубін і пара центральних захисників Забарний – Матвієнко. Вони вже добре зігралися, чудово розуміють один одного, і це може стати нашим козирем. Матч обіцяє бути цікавим. Україна не має чого втрачати – команда бореться за підвищення в класі Ліги націй, і психологічного тиску тут бути не повинно. Очікую, що українці зосередяться на грі в обороні та робитимуть ставку на контратаки", – сказав Худоб'як.

На думку уродженця Івано-Франківська, збірна Бельгії вже не є такою грізною, як три-чотири роки тому. У "червоних дияволів" є певні проблеми та відбувається зміна поколінь, тому в дуелі проти них Україна може сподіватися на позитивний результат:

Звичайно, бельгійці боятимуться українських форвардів, а також Циганкова, центральних захисників і воротаря збірної України. Думаю, що перший матч буде схожим на їхнє протистояння на Євро-2024. Обидві команди діятимуть обережно, без зайвих ризиків. Мій прогноз – нічия 1:1.

Зазначимо, що в першому поєдинку тренерський штаб не зможе розраховувати на двох футболістів, які перебувають у розташуванні "синьо-жовтих". Матч-відповідь відбудеться 23 березня у Генку.