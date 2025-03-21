"Це неприпустимо": тренер збірної Бельгії прокоментував поразку Україні в Лізі націй

У четвер, 20 березня, відбулися перші матчі плей-оф Ліги націй-2024/2025. В одному з них збірна України зустрічалася з Бельгією.

"Синьо-жовті" здобули вольову перемогу з рахунком 3:1. Всі три голи команда Сергія Реброва забила у проміжку з 66-ї по 78-му хвилину.

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Що сказав Гарсія після завершення гри

На післяматчевій пресконференції головний тренер "червоних дияволів" Руді Гарсія поділився емоціями від поєдинку, повідомляє 24 Канал із посиланням на УАФ. Він був розчарований реакцією своїх підопічних на перший пропущений м'яч, але заявив, що Бельгія серйозно налаштована все виправити у матчі-відповіді:

"Завжди можна пропустити гол, але так давати діяти після цього супернику – це неприпустимо. Ми були занадто слабкими психологічно. Нас просто більше не було на полі… Тепер ми збираємося проаналізувати це й накреслити для себе план, над чим працювати. Ми маємо чітко побачити, де недопрацювали.

Це урок для Де Вінтера, хоча передача, яку він отримав перед помилкою, була не дуже зручною. Але це не означає, що вся команда має раптово впасти та зникнути з матчу. Україна виглядала свіжішою за нас після того, як рахунок став рівний. Тому ми ретельно проаналізуємо й фізичний стан гравців. Ми програли з різницею у два голи, але сповнені бажання виправити ситуацію та виграти протистояння за сумою двох матчів".

Довідка. Матч-відповідь відбудеться 23 березня у Генку та розпочнеться о 21:45 за київським часом. Переможець двоматчевого протистояння в наступному сезоні Ліги націй гратиме в дивізіоні A, а команда, яка програє – в лізі B.

Нагадаємо, що також поєдинок Україна – Бельгія прокоментував Сергій Ребров. Він розповів, завдяки чому "синьо-жовті" змогли перевернути гру та зробити камбек у другому таймі.