Чи змусить команда Реброва хапатись за голову українців: прогноз на матч Україна – Бельгія

У четвер, 20 березня, збірна України з футболу проведе перший матч проти Бельгії. Національні команди борються за місце у найвищому за рангом дивізіоні "А" Ліги націй.

Це буде два надважливі поєдинки, адже на кону стоятиме путівка в елітний дивізіон Ліги націй. На березневі матчі Сергій Ребров викликав 25 футболістів. Щоправда, вже є перша кадрова втрата, пише 24 Канал.

До теми Збірна України оголосила заявку на плей-оф Ліги націй-2024/2025

"Синьо-жовті" проти "червоних дияволів"

Максим Таловєров покинув табір "синьо-жовтих" через ушкодження, яке отримав ще у матчі за англійський Плімут. Його у збірній замінив центрбек американського Остіна Олександр Сваток.

У заявку збірної Бельгії потрапило 26 виконавців. У національну команду перед матчами проти України повернувся перший номер мадридського Реала Тібо Куртуа. Воротар повернувся до розташування збірної після зміни головного тренера. Доменіко Тедеску, з яким у Куртуа був конфлікт, біля керма Бельгії замінив Руді Гарсія.

Якраз поєдинки проти України стануть для Бельгії дебютними під керівництвом нового наставника.

Історія зустрічей України проти Бельгії розпочалась лише на Євро-2024, коли команди розписали нульову нічию в останньому турі групового раунду. Саме цей "сухий" результат не дозволив тоді "синьо-жовтим" пробитись у плей-оф чемпіонату Європи. Україна посіла останнє четверте місце у групі та попрощалась із турніром.

Зверніть увагу! Перший матч Україна – Бельгія у плей-оф Ліги націй розпочнеться 20 березня о 21:45 (за київським часом). Головним арбітром поєдинку буде 36-річний Сандро Шерер, який очолить швейцарську бригаду суддів у даній грі.

Прогноз Favbet

Бельгія продовжує бути фаворитом першого матчу у протистоянні з Україною у лінії Favbet. Її перемогу оцінюють в 1,85. Натомість на звитягу українців дають аж 4,35. Цей коефіцієнт трішки зменшився, якщо порівнювати із декількома днями тому (був 4,40). На мирову у Мурсії дають 3,70. Тут на нічию коефіцієнт зріс угору (було 3,55).

Вихід команди Сергія Реброва у дивізіон "А" стали оцінювати трішки краще – рівно 5. Однак, все одно, шанси на прохід Бельгії в елітний дивізіон значно кращі – 1,19.

Команди проб'ють тотал голів більше 2,5 у першому матчі – рівно 2. Водночас більше одного голу у першому таймі оцінюють в 1,92.

Favbet дає рівні шанси на те, що обидві команди відзначаться голами у поєдинку або не заб'ють – по 1,90.

Чи буде пенальті у матчі? Так – 2,85, ні – 1,38.