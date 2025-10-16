Збірна України з футболу зуміла реабілітуватись у жовтневих матчах відбору на чемпіонат світу-2026. Команда Сергія Реброва здобула дві перемоги, заробивши максимальні 6 балів.

Спершу 10 жовтня збірна України здобула перемогу у виїзному матчі проти Ісландії 35:3, а вже 13 жовтня "вдома" взяла реванш в Азербайджану (2:1) за попередню нічию 1:1. 24 Канал зробив запит штучному інтелекту щодо шансів команди Реброва вийти на чемпіонат світу-2026.

Як змінився прогноз ШІ на шанси України?

Після двох перемог "синьо-жовті" підійнялись на другу позицію у групі "D", набравши 7 балів у чотирьох турах відбору на Мундіаль.

Нагадаємо, що у двох стартових турах Україна заробила лише один бал завдяки сенсаційній мировій проти Азербайджану. (1:1). А перед цим у першому матчі кваліфікації підопічні Реброва прогнозовано програли Франції (0:2). Тому після двох турів синьо-жовта команда йшла на третій позиції у своєму квартеті. Після жовтневих перемог настрій збірної та її уболівальників значно покращився, як і шанси вийти у плей-оф за ЧС-2026.

Змінився й прогноз штучного інтелекту щодо того, які шанси має України на вихід на Мундіаль.

ШІ не вірить, що українській збірній до снаги забрати у лідера групи Франції, у якої 10 набраних пунктів, першу позицію. На пряму кваліфікацію України на ЧС ChatGPT дає 10 – 20 відсотків або навіть менше.

Найбільш реальний сценарій, коли "синьо-жовті" посядуть другу позицію у квартеті та будуть боротись за путівку на ЧС через плей-оф. Тут ШІ дає Україні 80 – 90 відсотків. У цьому варіанті штучний інтелект врахував форму, мотивація та результати, які вже були здобуті.

Як ситуація у групі "D"?

Франція із 10 балами прогнозовано очолює групу.

Другою йде Україна, яка відстає від лідера квартету лише на 3 бали. А це відстань однієї перемоги.

Ісландія після поразки від України опустилась на 3-тю сходинку (4 пункти). Натомість "вікінгам" вдалось забрати очки у "Ле Бле" (2:2).

Замикає групу Азербайджан, у якого лише один набраний бал (дані Flashscore).

Попереду в України ще виїзна гра проти Франції (13 листопада) та "домашня" проти Ісландії (16 листопада). Якщо у поєдинку проти "Ле Бле" складно буде розраховувати на бодай нічию, то у другій грі проти Ісландії Україні потрібна лише перемога.

До слова, колишній тренер Кривбаса Юрій Вернидуб у коментарі Sport.ua оцінив шанси України на вихід на ЧС.

"Звичайно, хочеться, щоб ми посіли перше місце, але в нашій групі є Франція, у якої календар матчів, що залишилися, трохи легший і є гандикап в очках. Упевнений в одному, що збірна України зможе обіграти Ісландію, а це гарантує друге місце. Не варто забувати, що ми живемо в стані війни. Наша збірна, як і клуби, не мають можливості грати міжнародні поєдинки на своєму полі, а це дає непогану перевагу суперникам. Тому, думаю, путівку на ЧС доведеться здобувати через стикові матчі. Я дуже хочу, щоб у Сергія Реброва зі своїми підопічними все вийшло", – сказав Вернидуб.