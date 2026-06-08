Тренер збірної Данії висловив вдячність українцям після страшного інциденту з Еріксеном

У неділю, 7 червня, збірна України провела свій другий контрольний поєдинок проти команди Данії. На 65-й хвилині матчу Крістіан Еріксен раптово втратив свідомість просто на полі. Суддя одразу призупинив гру, а медичний персонал оперативно надав 34-річному данському футболісту необхідну допомогу.

Після тривалої перерви гравець отямився та під оплески глядачів залишив поле. Головний тренер збірної Данії Бріан Рімер висловився щодо інциденту за участю півзахисника, повідомляє 24 Канал.

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Що розповів Рімер про стан Еріксена?

Наставник подякував українським футболістам, тренерському штабу та вболівальникам за підтримку, яку вони продемонстрували в критичний момент.

Ми ніколи не зможемо повною мірою віддячити за те, як вони повелися. Йдеться не лише про рішення припинити матч, а про щире співчуття, миттєву реакцію та готовність допомогти. Поведінка українських футболістів і всього стадіону викликає величезну повагу та свідчить про найвищий людський клас,

– сказав тренер збірної Данії.

Після поєдинку Рімер розповів, що ситуація викликала сильні емоції в данській команді, особливо серед футболістів, які вже пережили драматичний епізод з Еріксеном під час Євро-2020.

Для частини команди це стало поверненням до одного з найстрашніших моментів у житті. Реакції були дуже емоційними. Інші гравці, які не були свідками тих подій, також пережили сильний шок,

– зазначив наставник.

За словами тренера, після інциденту він оперативно зв'язався з представниками УЄФА, арбітрами та тренерським штабом збірної України й одразу дав зрозуміти, що данська команда не повернеться на поле.

Я знав, що цей шок занадто глибоко засів у багатьох із нас. Не мало значення, чи це товариський матч, чвертьфінал або гра чемпіонату світу. Продовжувати поєдинок було неможливо,

– наголосив Рімер.

На щастя, після надання медичної допомоги стан Еріксена стабілізувався, а сам футболіст зміг самостійно залишити поле.

Згодом, після консультацій між арбітрами, тренерськими штабами та капітанами команд, було ухвалено рішення достроково завершити матч.

Що відбулося з Еріксеном на Євро-2020?

Під час чемпіонату Європи з футболу, який через пандемію відбувся влітку 2021 року під назвою Євро-2020, у півзахисника збірної Данії Крістіана Еріксена сталася раптова зупинка серця прямо на полі.

Інцидент трапився 12 червня на стадіоні "Паркен" у Копенгагені під час матчу групового етапу Данія – Фінляндія. На 43-й хвилині першого тайму Еріксен несподівано знепритомнів і впав на газон під час прийому м'яча, без контакту з суперниками. Гру призупинили майже на дві години, але після повідомлення з лікарні про стабілізацію його стану, матч було відновлено за згодою обох команд (Фінляндія здобула перемогу 1:0).