Україна – Данія: відеоогляд першого матчу на молодіжному Євро-2025
- Україна U-21 програла Данії у першому матчі Євро-2025, хоча вела у рахунку завдяки голам Назара Волошина та Максима Брагару.
- Наступний матч проти Фінляндії відбудеться у неділю, 15 червня, о 19:00 за київським часом.
Підопічні Унаї Мельгоси не зуміли втримати переможний рахунок у стартовому матчі на Євро-2025. "Синьо-жовті" забили два голи, але у підсумку поступилися супернику.
У четвер, 12 червня, для збірної України U-21 розпочався чемпіонат Європи-2025. У Прешові команда Унаї Мельгоси відіграла перший тур проти Данії, повідомляє 24 Канал.
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Огляд матчу
Збірна України впевнено розпочала зустріч, повівши у рахунку на 22-й хвилині зустрічі. Голом відзначився динамівець Назар Волошин, який скористався пасом Олега Очеретька.
На перерву команди пішли за мінімальної переваги українців. Однак у другому таймі данці зуміли переломити хід поєдинку.
Руслан Нещерет пропустив три м'ячі від суперника. Не допоміг "синьо-жовтим" красень-гол у виконанні Максима Брагару. До слова, у двох забитих м'ячах українців асистентом був Олег Очеретько.
У підсумку Україна поступилася Данії з рахунком 2:3.
Відеоогляд матчу Україна – Данія
Свій наступний матч збірна України зіграє у неділю, 15 червня. Поєдинок проти Фінляндії розпочнеться о 19:00 за київським часом.