Україна – Данія: відеоогляд першого матчу на молодіжному Євро-2025

Підопічні Унаї Мельгоси не зуміли втримати переможний рахунок у стартовому матчі на Євро-2025. "Синьо-жовті" забили два голи, але у підсумку поступилися супернику.

У четвер, 12 червня, для збірної України U-21 розпочався чемпіонат Європи-2025. У Прешові команда Унаї Мельгоси відіграла перший тур проти Данії, повідомляє 24 Канал.

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Огляд матчу

Збірна України впевнено розпочала зустріч, повівши у рахунку на 22-й хвилині зустрічі. Голом відзначився динамівець Назар Волошин, який скористався пасом Олега Очеретька.

На перерву команди пішли за мінімальної переваги українців. Однак у другому таймі данці зуміли переломити хід поєдинку.

Руслан Нещерет пропустив три м'ячі від суперника. Не допоміг "синьо-жовтим" красень-гол у виконанні Максима Брагару. До слова, у двох забитих м'ячах українців асистентом був Олег Очеретько.

У підсумку Україна поступилася Данії з рахунком 2:3.

Відеоогляд матчу Україна – Данія

Свій наступний матч збірна України зіграє у неділю, 15 червня. Поєдинок проти Фінляндії розпочнеться о 19:00 за київським часом.