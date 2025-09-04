Україна – Франція: де дивитися стартовий матч "синьо-жовтих" у відборі на ЧС-2026
- Матч Україна – Франція відбудеться у Вроцлаві 5 вересня о 21:45 за київським часом.
- Поєдинок покажуть на Megogo, який стане 13-м очним протистоянням між командами.
У п'ятницю, 5 вересня, збірна України з футболу розпочне свій шлях у кваліфікаційному відборі на чемпіонат світу-2026. Суперником "синьо-жовтих" буде Франція.
Протистояння відбудеться у Вроцлаві на "Тарчинський Арена". Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом, пише 24 Канал.
Читайте також "Матиме великий вплив": у Ноттінгем Форест прокоментували трансфер Зінченка
Хто транслюватиме матч Україна – Франція?
В Україні пряма трансляція поєдинку Україна – Франція буде доступна на медіасервісі Megogo. Його зможуть переглянути користувачі за передплатами "Оптимальна", "Спорт", "Максимальна" та "MEGOPACK N+S", а також безплатно на телеканалі MEGOGO СПОРТ у Т2 та кабельних мережах.
Протистояння прокоментують Вадим Скічко та Віталій Кравченко. О 20:30 розпочнеться традиційна аналітична студія, де ведучим буде Володимир Кобельков, а гостями – колишні футболісти збірної України Олександр Головко та Денис Бойко.
До слова. Це буде 13-те очне протистояння між командами. Наразі велику перевагу мають французи, які перемагали шість разів при одній поразці, а ще у п'яти зустрічах було зафіксовано нічию. Баланс голів також на користь "Ле Бле" – 23:8.
Нагадаємо, що в заявці збірної України вже відбулося чотири зміни перед матчем із Францією. На жаль, через травми розташування команди вже залишили три гравці.
Що відомо про відбірковий цикл України на ЧС-2026?
- Суперниками "синьо-жовтих" у групі D стануть Франція, Ісландія та Азербайджан.
- Всі матчі відбудуться восени – по два кожного місяця.
- Переможець групи напряму виходить у фінальний турнір, а команди, що посядуть другі місця – гратимуть у плейоф, де треба буде пройти двох суперників.