Поєдинок за "бронзу" чемпіонату світу-2024 з футзалу відбудеться у неділю, 6 жовтня. Матч у Ташкенті на "Хумо Арені" розпочнеться о 15:30 за київським часом, пише 24 Канал.

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Хто покаже матч Україна – Франція

Бронзовий фінал обіцяє бути надзвичайно цікавим. Підопічні Олександра Косенка спробують обіграти збірну Францію та вперше в історії вітчизняного футзалу здобути медаль чемпіонату світу.

Вболівальники зможуть слідкувати за перипетіями поєдинку на платформі Суспільного. Пряма трансляція матчу Україна – Франція буде доступна на місцевих телеканалах Суспільного (Суспільне Київ, Суспільне Львів, Суспільне Дніпро тощо), на телеканалі Суспільне Спорт, а також на ютуб-каналі Суспільне Спорт.

До слова. Фінал ЧС-2024 з футзалу відбудеться у неділю, 6 жовтня. О 18:00 розпочнеться поєдинок між збірними Аргентини та Бразилії.

Шлях до фіналу