Поєдинок за "бронзу" чемпіонату світу-2024 з футзалу відбудеться у неділю, 6 жовтня. Матч у Ташкенті на "Хумо Арені" розпочнеться о 15:30 за київським часом, пише 24 Канал.
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Хто покаже матч Україна – Франція
Бронзовий фінал обіцяє бути надзвичайно цікавим. Підопічні Олександра Косенка спробують обіграти збірну Францію та вперше в історії вітчизняного футзалу здобути медаль чемпіонату світу.
Вболівальники зможуть слідкувати за перипетіями поєдинку на платформі Суспільного. Пряма трансляція матчу Україна – Франція буде доступна на місцевих телеканалах Суспільного (Суспільне Київ, Суспільне Львів, Суспільне Дніпро тощо), на телеканалі Суспільне Спорт, а також на ютуб-каналі Суспільне Спорт.
До слова. Фінал ЧС-2024 з футзалу відбудеться у неділю, 6 жовтня. О 18:00 розпочнеться поєдинок між збірними Аргентини та Бразилії.
Шлях до фіналу
- Нагадаємо, що на груповій стадії "синьо-жовті" зіграли три поєдинки. Спочатку підопічні Олександра Косенка поступилися Аргентині (1:7), а потім здобули дві поспіль перемоги над Анголою (7:2) та Афганістаном (4:1). Посівши друге місце в квартеті С українці вийшли до плей-оф.
- У 1/8 фіналу Україна здолала Нідерланди (3:1), а у чвертьфіналі перемогла сенсаційну Венесуелу (9:4). У драматичному півфіналі "синьо-жовті" мінімально поступилися Бразилії (2:3).