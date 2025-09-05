Збірна України з футболу готується до стартового матчу кваліфікації на ЧС-2026. У Вроцлаві 5 вересня команда Сергія Реброва гратиме проти збірної Франції, повідомляє 24 Канал.

Проти чинних віцечемпіонів світу Україна зіграла вже аж 12 матчів, але має у своєму активі лише одну перемогу. Сталась вона у 2013 році в рамках кваліфікації на чемпіонат світу-2014.

"Синьо-жовті" зійшлись із командою Дідьє Дешама у стикових матчах після того, як посіли друге місце в групі. Перша гра у Києві подарувала оптимізм. Команда Михайла Фоменка здобула впевнену перемогу з рахунком 2:0.

Гра викликала ажіотаж серед фанатів, які заповнили НСК "Олімпійський". Також на гру завітали і політичні діячі того часу, в тому числі й чинний тоді президент України Віктор Янукович.

Саме на тій грі із майбутнім втікачем стався один з найбільш кумедних епізодів. На 81-й хвилині суддя призначив пенальті у ворота гостей за фол на Романі Зозулі. Янукович так хотів здійнятися та порадіти цьому, але застряг у кріслі та зміг встати лише з третьої спроби.

На той момент Україна вже вигравала 1:0 завдяки голу того ж таки Зозулі. Втім французи тисли та були близькі до того, щоб позбавити "синьо-жовтих" перемоги. Але точний удар Ярмоленка з пенальті остаточно схилив шальки терезів на бік нашої команди.

Памʼятаю присутність Януковича. Після матчу він заходив у роздягальню, щоб привітати нас,

– згадує ту гру Олександр Кучер.

На жаль, хеппі-ендом все не завершилось. За тиждень збірна України програла на виїзді 0:3 та залишилась без путівки на Мундіаль. А ще за кілька днів у країні розпочалась Революція Гідності.

Президент України тоді відмовився підписувати угоду про асоціацію з ЄС, чим викликав масові протести по всій Україні. Зрештою Віктор Федорович вирішив втекти з країни, а Росія, скориставшись політичною кризою, розпочала війну проти нашої держави.

Хочеться вірити, що цього разу зустріч із французами принесе нашій команді путівку на чемпіонат світу. Для цього нашій команді треба посісти місце у топ-2 квартету із Францією, Ісландією та Азербайджаном.

Переможець групи напряму потрапить на Мундіаль, тоді як друге місце зіграє у стикових матчах. Сам чемпіонат світу пройде з 11 червня по 19 липня 2026 року в США, Канаді та Мексиці.