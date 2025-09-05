Пам'ятний матч Україна – Франція відбувся 15 листопада 2013 року в рамках плей-оф кваліфікації чемпіонату світу-2014. Підопічні Михайла Фоменка зберегли ворота "сухими" та забили "Ле Бльо" два голи, пише 24 Канал з посиланням на Tribuna.

Як українці перемогли Францію?

Учасник історичного поєдинку Олександр Кучер пригадав, як вдалося перемогти такого потужного суперника. Тоді у складі збірної Франції виблискувало ціле сузір'я зірок світового класу.

"Вболівальників було багато, але думаю, що глядачі перед телевізором теж отримали круті емоції.

Підтримка була шалена, вдома перемогти французів, ще й зіграти на нуль – великого коштує. Але всі розуміли, що попереду матч-відповідь у Франції і це був лише перший тайм.

Звичайно, навіть вдома важко грати з французами, тому що дуже потужна команда. Великі гравці грали тоді за них – Бензема, Жиру, Вальбуена, Насрі, Погба. Дуже-дуже сильна команда була у них.

Готувалися, налаштовувалися, тому що розуміли: ми можемо перемогти тільки своєю самовіддачею, бійцівськими якостями, командною роботою в захисті і в атаці. Для того, щоб перемагати таку команду, як збірна Франції, треба бути одною-єдиною командою на полі", – розповів Кучер.

На жаль, у матчі-відповіді "синьо-жовті" не зуміли втримати перевагу та поступилися з рахунком 0:3. У підсумку путівку на Мундіаль здобула Франція.

Де зараз Кучер?

Олександр Кучер наразі є головним тренером одеського Чорноморця. Під його керівництвом "моряки" лідирують у Першій лізі та претендують на підвищення в класі.

Кар'єра Кучера у збірній

Олександр Кучер дебютував за збірну України у 2006 році.

Центральний захисник провів у "синьо-жовтій" футболці 57 матчів та відзначився двома забитими голами.

У складі збірної України був учасником чемпіонатів Європи у 2012 та 2016 роках.

Товариський матч проти Мальти 6 червня 2017 року став останнім для Кучера у складі збірної.

Нагадаємо, що матч першого туру кваліфікації на ЧС-2026 Україна – Франція відбудеться у п'ятницю, 5 вересня. Гра розпочнеться о 21:45. 24 Канал проведе онлайн-трансляцію поєдинку Україна – Франція.