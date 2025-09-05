Памятный матч Украина – Франция состоялся 15 ноября 2013 года в рамках плей-офф квалификации чемпионата мира-2014. Подопечные Михаила Фоменко сохранили ворота "сухими" и забили "Ле Бле" два гола, пишет 24 Канал со ссылкой на Tribuna.

Читайте также Одна победа и разгром во время ливня на "Донбасс Арене": история матчей Украины против Франции

Как украинцы победили Францию?

Участник исторического поединка Александр Кучер вспомнил, как удалось победить такого мощного соперника. Тогда в составе сборной Франции сверкало целое созвездие звезд мирового класса.

"Болельщиков было много, но думаю, что зрители перед телевизором тоже получили крутые эмоции.

Поддержка была бешеная, дома победить французов, еще и сыграть на ноль – большого стоит. Но все понимали, что впереди ответный матч во Франции и это был только первый тайм.

Конечно, даже дома тяжело играть с французами, потому что очень мощная команда. Великие игроки играли тогда за них – Бензема, Жиру, Вальбуэна, Насри, Погба. Очень-очень сильная команда была у них.

Готовились, настраивались, потому что понимали: мы можем победить только своей самоотдачей, бойцовскими качествами, командной работой в защите и в атаке. Для того, чтобы побеждать такую команду, как сборная Франции, надо быть одной-единственной командой на поле", – рассказал Кучер.

К сожалению, в ответном матче "сине-желтые" не сумели удержать преимущество и уступили со счетом 0:3. В итоге путевку на Мундиаль получила Франция.

Где сейчас Кучер?

Александр Кучер сейчас является главным тренером одесского Черноморца. Под его руководством "моряки" лидируют в Первой лиге и претендуют на повышение в классе.

Карьера Кучера в сборной

Александр Кучер дебютировал за сборную Украины в 2006 году.

Центральный защитник провел в "сине-желтой" футболке 57 матчей и отметился двумя забитыми голами.

В составе сборной Украины был участником чемпионатов Европы в 2012 и 2016 годах.

Товарищеский матч против Мальты 6 июня 2017 года стал последним для Кучера в составе сборной.

Напомним, что матч первого тура квалификации на ЧМ-2026 Украина – Франция состоится в пятницу, 5 сентября. Игра начнется в 21:45. 24 Канал проведет онлайн-трансляцию поединка Украина – Франция.