Збірна України з футзалу завершує свої виступи на чемпіонаті світу-2024 в Узбекистані. Команда Олександра Косенка вже повторила своє найкраще досягнення в історії, повідомляє 24 Канал.

Слідкуйте з нами Україна – Франція: онлайн-трансляція битви за "бронзу" на ЧС-2024 з футзалу

Шанс на медалі

"Синьо-жовті" невдало стартували на змаганні, розгромно поступившись Аргентині (1:7). Втім після цього нашу команду прорвало. Україна без проблем здолала Анголу та Афганістан, вийшовши у плей-оф з другої сходинки.

Там нашій команді пощастило із сіткою. Нідерланди та Венесуела були нижче класом за "синьо-жовтих" і нашій хлопці змогли втілити цю перевагу на майданчику – 3:1 та 9:4 відповідно.

Це дозволило Україні вдруге в історії вийти у півфінал ЧС. Там нашим суперником стала потужна Бразилія. Їй підопічні Косенка змогли дати бій, проте поступились путівкою у фінал (2:3).

Тепер же на Україну очікує битва за бронзу. Суперником нашої команди стане Франція. До півфіналу "Ле Бле" програли лише Ірану, а за крок до фіналу поступились Аргентині.

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У битві за третє місце невеличким фаворитом вважається саме збірна України. Коефіцієнт на тріумф нашої команди становить 1,73, тоді як Франції – 2,03. Що ж стосується основного часу, то котирування наступні:

перемога України – 2,12

нічия – 4,75

перемога Франції – 2,58

При цьому зустріч очікується результативною. Ймовірність "тотал більше 5,5" становить 1,81, тоді як ТМ5,5 – 1,97. Найбільш вірогідними претендентами на забитий гол є наступні футзалісти збірної України: