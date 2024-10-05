Збірна України з футзалу завершує свої виступи на чемпіонаті світу-2024 в Узбекистані. Команда Олександра Косенка вже повторила своє найкраще досягнення в історії, повідомляє 24 Канал.
Слідкуйте з нами Україна – Франція: онлайн-трансляція битви за "бронзу" на ЧС-2024 з футзалу
Шанс на медалі
"Синьо-жовті" невдало стартували на змаганні, розгромно поступившись Аргентині (1:7). Втім після цього нашу команду прорвало. Україна без проблем здолала Анголу та Афганістан, вийшовши у плей-оф з другої сходинки.
Там нашій команді пощастило із сіткою. Нідерланди та Венесуела були нижче класом за "синьо-жовтих" і нашій хлопці змогли втілити цю перевагу на майданчику – 3:1 та 9:4 відповідно.
Це дозволило Україні вдруге в історії вийти у півфінал ЧС. Там нашим суперником стала потужна Бразилія. Їй підопічні Косенка змогли дати бій, проте поступились путівкою у фінал (2:3).
Тепер же на Україну очікує битва за бронзу. Суперником нашої команди стане Франція. До півфіналу "Ле Бле" програли лише Ірану, а за крок до фіналу поступились Аргентині.
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У битві за третє місце невеличким фаворитом вважається саме збірна України. Коефіцієнт на тріумф нашої команди становить 1,73, тоді як Франції – 2,03. Що ж стосується основного часу, то котирування наступні:
- перемога України – 2,12
- нічия – 4,75
- перемога Франції – 2,58
При цьому зустріч очікується результативною. Ймовірність "тотал більше 5,5" становить 1,81, тоді як ТМ5,5 – 1,97. Найбільш вірогідними претендентами на забитий гол є наступні футзалісти збірної України:
- Ігор Корсун – 2,20
- Данило Абакшин – 2,25
- Андрій Мельник – 2,65
- Михайло Зварич – 3,45
- Євген Жук – 3,45