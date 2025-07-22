Стартував продаж квитків на матч Україна – Франція відбору на ЧС-2026

Національно збірна України на початку вересня розпочне турнірний шлях у кваліфікації на чемпіонат світу-2026. За півтора місяці до поєдинку в продаж надійшли квитки на матч проти Франції.

Поєдинок 1-го туру відбору на ЧС-2026 Україна – Франція відбудеться 5 вересня та розпочнеться о 21:45 за київським часом. Українська асоціація футболу повідомила про початок реалізації квитків на цей поєдинок, пише 24 Канал з посиланням на сайт УАФ.

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Яка вартість та де придбати квитки на матч Україна – Франція?

Квитки на матч Україна- Франція можна придбати на сайтах двох операторів: ticketsbox.com та mticket.pl.

Як придбати квиток:

перейти за одним з двох посилань квиткових операторів;

обрати бажану категорію та кількість квитків;

зареєструватися, указавши латиною свої ім’я та прізвище, номер мобільного телефону, електронну адресу, номер та серію паспорта (ID документу, PESEL);

обрати спосіб оплати.

За інформацією УАФ, один вболівальник може придбати не більше чотирьох квитків. Ціна одного стартує від 80 злотих (приблизно 920 гривень – 24 Канал).

Також повідомляється, що перші два дні квитки продаватимуться лише за криптовалюту. Згодом вболівальники матимуть змогу обрати спосіб оплати на свій розсуд.

Після купівлі на електронну адресу надійде квиток, який необхідно буде роздрукувати в хорошій якості перед матчем або завантажити на мобільний телефон. Ворота стадіону відчиняться за дві години до початку поєдинку.

Раніше повідомлялося, на якому стадіоні збірна України проведе номінально домашній матч проти Франції. На цій арені "синьо-жовті" вже провели три поєдинки.