Україна – Грузія: онлайн-трансляція матчу Ліги націй
У вівторок, 17 листопада, у мажах Ліги націй відбудеться матч між збірними України та Грузії. Це буде остання гря для "синьо-жовтих" у 2026 році.
Матч Україна – Грузія у прямому ефірі покаже медіасервіс MEGOGO. Водночас 24 Канал проведе текстову онлайн-трансляцію гри.
Україна – Грузія: онлайн-трансляція матчу Ліги націй
Українська збірна підходить до поєдинку з трьома поспіль поразками. "Синьо-жовті" двічі програли Північній Ірландії та одного разу Угорщині. Унаслідок невдач команда Андреа Мальдери достроково втратила шанси підвищитися у класі з Дивізіону B до A.
Далеко не найкращі справи у Грузії: команда не здобула жодної перемоги в цьому розіграші Ліги націй та набрала 2 очки завдяки двом нічийним результатам. А також грузинська збірна досі не забила жодного голу за 5 матчів.
Саме в очному протистоянні Україна та Грузія визначать, хто посяде третє місце та збереже прописку у Лізі B, а кому доведеться навесні боротися у стиковій грі проти представника Дивізіону C.
Історія зустрічей України та Грузії налічує аж 12 поєдинків, в яких "синьо-жовті" здобули 7 перемог. Ще 5 поєдинків завершилися нічиєю, тож Грузія ніколи не перемагала Україну.
Текстова онлайн-трансляція матчу з'явиться на сайті у день гри.