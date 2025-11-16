Гра буде дуже важкою: легенда Карпат спрогнозував результат матчу Україна – Ісландія

У неділю, 16 листопада, збірна України проведе вирішальний поєдинок у відборі на чемпіонат світу-2026 з футболу. Суперником "синьо-жовтих" буде Ісландія.

Гра відбудеться у Варшаві на стадіоні "Легія". Своїми очікуваннями від цього поєдинку поділився колишній півзахисник нашої національної команди Ігор Худоб'як, повідомляє 24 Канал із посиланням на NV.

Читайте також Помер колишній футболіст збірної України Андрій Полунін

Який прогноз Худоб'яка на матч Україна – Ісландія?

Легенда Карпат заявив, що на першому місці стоятиме результат. Він передбачив перебіг поєдинку та назвав ключовий фактор, який вирішить долю протистояння.

"Очікування не суперзавищені, завдання – перемагати. Так, це футбол, і не завжди все може йти за планом. Гра буде дуже важкою. Суперник хороший, бойовий, зробив висновки з попередньої гри між нами. Їх влаштовує нічия, вони добре оборонятимуться, і зламати їхню оборону буде складно. Вирішальним у цій грі буде реалізація наших моментів, а їх буде мало, тож потрібно використати кожен шанс", – заявив футболіст.

Ігор переконаний, що ісландці гратимуть другим номером. Він налаштований позитивно та спрогнозував перемогу "синьо-жовтих", хоча переконаний, що просто не буде.

Ісландія, звичайно, буде і сушити гру, і грати від оборони на контратаках, використовуючи будь-яку можливість, щоб потягнути час. Думаю, що Україна цілком може перемогти Ісландію, а розбір і висновки можна буде робити вже після матчу. Мій прогноз – 2:1 на користь України,

– сказав Худоб’як.

До слова. Це буде друге очне протистояння між командами в нинішньому відбірковому циклі. У третьому турі Україна переграла ісландців у Рейк'явіку з рахунком 5:3.

Зазначимо, що Сергій Ребров уже визначився з заявкою "синьо-жовтих" на гру з Ісландією. До неї не ввійшов півзахисник Шахтаря, але повернулися Микола Матвієнко та Руслан Маліновський.

Як виступає Україна у відборі на ЧС-2026?