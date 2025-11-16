Тренерський штаб нашої національної команди на чолі з Сергієм Ребровим визначився із заявкою на цей поєдинок. До неї ввійшли 23 футболісти, повідомляє 24 Канал із посиланням на УАФ.

Хто потрапив у заявку збірної України на гру з Ісландією?

Через травму матч пропустить Георгій Судаков, який був викликаний на збір, але залишив табір "синьо-жовтих" після гри з Францією. Тому до протистояння з ісландцями готувалися 24 гравці й місця в заявці не знайшлося врешті-решт тільки півзахиснику Шахтаря Олегу Очеретьку.

Натомість до списку повернулися Микола Матвієнко та Руслан Маліновський. Вони пропускали попередню гру, адже перебували під ризиком дискваліфікації через перебір жовтих карток.

Заявка України на матч проти Ісландії

Воротарі : Євген Волинець (Полісся), Дмитро Різник (Шахтар), Анатолій Трубін (Бенфіка).

: Євген Волинець (Полісся), Дмитро Різник (Шахтар), Анатолій Трубін (Бенфіка). Захисники : Валерій Бондар, Юхим Конопля, Микола Матвієнко (всі – Шахтар), Богдан Михайліченко (Полісся), Олександр Караваєв, Тарас Михавко (обидва – Динамо), Ілля Забарний (ПСЖ), Олександр Сваток (Остін), Віталій Миколенко (Евертон).

: Валерій Бондар, Юхим Конопля, Микола Матвієнко (всі – Шахтар), Богдан Михайліченко (Полісся), Олександр Караваєв, Тарас Михавко (обидва – Динамо), Ілля Забарний (ПСЖ), Олександр Сваток (Остін), Віталій Миколенко (Евертон). Півзахисники : Микола Шапаренко, Назар Волошин (обидва – Динамо), Іван Калюжний (Металіст 1925), Єгор Назарина (Шахтар), Руслан Маліновський (Дженоа), Олексій Гуцуляк (Полісся), Єгор Ярмолюк (Брентфорд), Віктор Циганков (Жирона), Олександр Зубков (Трабзонспор).

: Микола Шапаренко, Назар Волошин (обидва – Динамо), Іван Калюжний (Металіст 1925), Єгор Назарина (Шахтар), Руслан Маліновський (Дженоа), Олексій Гуцуляк (Полісся), Єгор Ярмолюк (Брентфорд), Віктор Циганков (Жирона), Олександр Зубков (Трабзонспор). Нападники: Владислав Ванат (Жирона), Роман Яремчук (Олімпіакос).

Довідка. Поєдинок Україна – Ісландія відбудеться у Варшаві. Стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом.

Зазначимо, що це буде матч останнього туру відбіркового раунду. "Синьо-жовті" після п'яти турів посідають третє місце у квартеті D і для виходу у плейоф їм потрібна виключно перемога.

Що відомо про кадрові втрати України?

Після оголошення початкового списку викликаних гравців на листопадові матчі в заявці збірної України відбулося три зміни.

Спочатку травмованих Володимира Бражка й Арсенія Батагова замінили Тарас Михавко та Єгор Назарина, які врешті-решт опинилися в основному складі на поєдинок проти Франції.

А також в останній грі перед збором стегно пошкодив Артем Довбик. Після цього терміново був довикликаний Назар Волошин.

Під час розминки матчу з французами біль відчув Георгій Судаков, який уже повернувся в Бенфіку. Обстеження показало, що в нього серйозне ушкодження.

Нагадаємо, що напередодні свій прогноз на матч Україна – Ісландія зробив Сергій Ковальов. Колишній півзахисник "синьо-жовтих" сподівається на позитивний результат і вважає фаворитом саме підопічних Реброва.