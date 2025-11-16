Тренерский штаб нашей национальной команды во главе с Сергеем Ребровым определился с заявкой на этот поединок. В нее вошли 23 футболиста, сообщает 24 Канал со ссылкой на УАФ.

Читайте также Украина – Исландия: онлайн-трансляция решающего матча квалификации ЧМ-2026

Кто попал в заявку сборной Украины на игру с Исландией?

Из-за травмы матч пропустит Георгий Судаков, который был вызван на сбор, но покинул лагерь "сине-желтых" после игры с Францией. Поэтому к противостоянию с исландцами готовились 24 игрока и места в заявке не нашлось в конце концов только полузащитнику Шахтера Олегу Очеретько.

Зато в список вернулись Николай Матвиенко и Руслан Малиновский. Они пропускали предыдущую игру, ведь находились под риском дисквалификации из-за перебора желтых карточек.

Заявка Украины на матч против Исландии

Вратари : Евгений Волынец (Полесье), Дмитрий Ризнык (Шахтер), Анатолий Трубин (Бенфика).

: Евгений Волынец (Полесье), Дмитрий Ризнык (Шахтер), Анатолий Трубин (Бенфика). Защитники : Валерий Бондарь, Ефим Конопля, Николай Матвиенко (все – Шахтер), Богдан Михайличенко (Полесье), Александр Караваев, Тарас Михавко (оба – Динамо), Илья Забарный (ПСЖ), Александр Сваток (Остин), Виталий Миколенко (Эвертон).

: Валерий Бондарь, Ефим Конопля, Николай Матвиенко (все – Шахтер), Богдан Михайличенко (Полесье), Александр Караваев, Тарас Михавко (оба – Динамо), Илья Забарный (ПСЖ), Александр Сваток (Остин), Виталий Миколенко (Эвертон). Полузащитники : Николай Шапаренко, Назар Волошин (оба – Динамо), Иван Калюжный (Металлист 1925), Егор Назарина (Шахтер), Руслан Малиновский (Дженоа), Алексей Гуцуляк (Полесье), Егор Ярмолюк (Брентфорд), Виктор Цыганков (Жирона), Александр Зубков (Трабзонспор).

: Николай Шапаренко, Назар Волошин (оба – Динамо), Иван Калюжный (Металлист 1925), Егор Назарина (Шахтер), Руслан Малиновский (Дженоа), Алексей Гуцуляк (Полесье), Егор Ярмолюк (Брентфорд), Виктор Цыганков (Жирона), Александр Зубков (Трабзонспор). Нападающие: Владислав Ванат (Жирона), Роман Яремчук (Олимпиакос).

Справка. Поединок Украина – Исландия состоится в Варшаве. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

Отметим, что это будет матч последнего тура отборочного раунда. "Сине-желтые" после пяти туров занимают третье место в квартете D и для выхода в плей-офф им нужна исключительно победа.

Что известно о кадровых потерях Украины?

После объявления первоначального списка вызванных игроков на ноябрьские матчи в заявке сборной Украины произошло три изменения.

Сначала травмированных Владимира Бражка и Арсения Батагова заменили Тарас Михавко и Егор Назарина, которые в конце концов оказались в основном составе на поединок против Франции.

А также в последней игре перед сбором бедро повредил Артем Довбик. После этого срочно был довызван Назар Волошин.

Во время разминки матча с французами боль почувствовал Георгий Судаков, который уже вернулся в Бенфику. Обследование показало, что у него серьезное повреждение.

Напомним, что накануне свой прогноз на матч Украина – Исландия сделал Сергей Ковалев. Бывший полузащитник "сине-желтых" надеется на положительный результат и считает фаворитом именно подопечных Реброва.