Це буде провалом: колишній півзахисник Шахтаря дав точний прогноз на матч Україна – Ісландія

У неділю, 16 листопада, збірна України проведе шостий матч у відборі на чемпіонат світу-2026. Суперником "синьо-жовтих" буде Ісландія.

Гра відбудеться у Варшаві на стадіоні "Легія". Своїми очікуваннями від цього протистояння поділився Сергій Ковальов, повідомляє 24 Канал із посиланням на Sport.ua.

Читайте також Україна – Ісландія: онлайн-трансляція вирішального матчу кваліфікації ЧС-2026

Що сказав Ковальов про матч Україна – Ісландія?

Колишній півзахисник Шахтаря заявив, що перед поєдинком у нього переважає оптимізм. Він сподівається, що команда зможе реабілітуватися після розгромної поразки від Франції.

Дуже хочеться, щоб збірна України довела свою спроможність після, м'яко кажучи, непереконливої гри в Парижі. Зараз на перше місце повинна вийти сила волі та характер кожного футболіста. Тільки так "синьо-жовті" зможуть продовжити боротьбу за путівку на чемпіонат світу,

– вважає спеціаліст.

Експерт додав, що крім цих якостей, Україна також може здивувати Ісландію колективними діями в атаці, адже в нашої команди є для цього ресурс. На його думку, дуже важливо, щоб підопічні Сергія Реброва пресингували на чужій половині поля, а при втраті м'яча відразу вступали у відбір.

"Нічого надприродного, головне, щоб було бажання це демонструвати. Суперник обов'язково помилиться. Упевнений, що на папері ми сильніші за опонента. Тільки цю перевагу потрібно довести на полі, якщо наші футболісти хочуть боротися за путівку на чемпіонат світу", – сказав Ковальов.

Ексфутболіст зазначив, що у футболі буває всяке, проте він навіть думати не хоче про негативний результат. Він вірить у "синьо-жовтих" і спрогнозував підсумковий рахунок.

Я не допускаю такого. В іншому випадку – це буде провалом. Всі розуміли, що у нас в групі фаворит – Франція. Але якщо ми пропустимо вперед ще й Ісландію, то я не знаю, як команда зможе відмазатися від цієї ганьби. Справа тут навіть не в тому, що я українець і буду вболівати за свою команду. Ми сильніші. І хлопці зобов'язані це довести на футбольному полі. Мій прогноз – 2:1,

– резюмував Сергій.

Довідка. Матч Україна – Ісландія розпочнеться о 19:00 за київським часом. Його можна буде переглянути у вільному доступі.

Зазначимо, що в паралельному поєдинку відбіркової групи D зустрінуться Азербайджан і Франція. Проте їх результат ніяк не вплинуть на місця в турнірній таблиці нашого квартету, ці команди вже гарантовано фінішують на останній та першій сходинці відповідно.

Що відомо про відбір України на ЧС-2026?