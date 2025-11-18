Пора їхати до Трампа: одіозний тренер повеселив реакцією на перемогу збірної України

Збірна України продовжує боротися за путівку на чемпіонат світу-2026. Наша команда змогла пройти у плей-оф кваліфікації.

Це стало можливим завдяки перемозі над Ісландією в останньому турі групової стадії (2:0). Свою думку щодо цього матчу висловив відомий тренер Віталій Кварцяний, повідомляє 24 Канал з посиланням на Sport.ua.

До теми Україна у вирішальному матчі перемогла Ісландію та вийшла у плей-оф відбору на ЧС-2026

Що думає Кварцяний про збірну України?

Спеціаліст завжди вирізнявся своєю екстравагантністю та емоційністю. Ось і зараз Віталій Володимирович був на сьомому небі від щастя після того, як сам відвідав гру у Варшаві.

Я вірив у перемогу збірної України. До перерви дії збірної України я б назвав обережними, поступово нав'язуючи свою перевагу супернику. Можна згадати удари від Зубкова і Циганкова. Намагався бути активним Маліновський, але йому було складно. Втім, Ісландія не така вже й сильна команда. З самого початку було видно, що вони згодні на нічию. За таке карають. Матч у Варшаві показав, що наша збірна була більш різноманітною. Індивідуальний клас наших гравців був вищим,

– заявив Кварцяний.

Тепер на "синьо-жовтих" чекають дві вирішальні гри вже в рамках плей-оф, повідомляє сайт УАФ. Лише перемога в кожній з них забезпечить Україні участь на ЧС-2026.

Віталій Володимирович оцінив перспективи команди Реброва у цих зустрічах. Тренер вірить, що збірна України поїде на Мундіаль, а також не забув про одіозного президента США Дональда Трампа.

Шанси великі, тож потрібно дочекатися жеребкування і вже від цього відштовхуватися. У нас вже є вдалий досвід таких протистоянь, коли ми обіграли Боснію і ту ж Ісландію. Тому я з оптимізмом очікую весняні матчі "синьо-жовтих". Хочеться потрапити на Мундіаль, який відбудеться зокрема і в США. Пора їхати до Трампа в гості та говорити про політику,

– підсумував тренер.

Довідка. Нагадаємо, що Україна лише одного разу у своїй історії виходила на чемпіонат світу. У 2006 році підопічні Олега Блохіна стали однією з головних сенсацій Мундіалю, діставшись чвертьфіналу.

Як Україна зіграла у групі відбору на ЧС-2026?