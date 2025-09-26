Збірна України U-20 готується до виступу на юнацькому Мундіалі. Турнір під егідою ФІФА пройде з 27 вересня по 19 жовтня у Чилі, повідомляє 24 Канал.

До теми Склад збірної України на юнацький чемпіонат світу: кого викликали і чому навколо команди скандал

Як розпочне Україна?

Команда Дмитра Михайленка потрапила у групу В на чемпіонаті світу-2025. Нашими суперниками будуть Південна Корея, Парагвай та Панама. І саме матчем із азійською командою Україна дасть старт виступам.

Корейці майже не пропускали Мундіалі U-20 у цьому сторіччі. На двох останніх турнірах команда навіть доходила до пізніх стадій, поте посідала друге та четверте місця відповідно.

У свою чергу для України це буде лише п'яте потрапляння на юнацький чемпіонат світу в історії. Це стало можливим завдяки виходу команд U-19 у півфінал Євро минулого року.

На правах реклами

Прогноз Favbet

На цьому турнірі корейці будуть нашими прямими суперниками за вихід у плей-оф. Принаймні в очній зустрічі шанси майже рівні, але Favbet дає трохи нижчий коефіцієнт на нашу команду.

Перемога України оцінюється у 2,43, тоді як Південної Кореї – у 2,55. На нічию виставлений коефіцієнт 3,45. При цьому експерти сумніваються у тому, що гра буде результативною – 1,77 на "тотал менше 2,5" проти 1,89 на ТБ2,5.

Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтесь правил (принципів) відповідальної гри ТОВ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ". Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності від 28.12.2022 року, видана згідно з рішенням Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей про видачу ліцензії № 433 від 13.12.2022.

Нагадаємо, що збірна України U-20 вже зустрічала із корейцями на юнацькому Мундіалі. Було це у 2019 році, причому – у фіналі! Тоді обидві команди доволі несподівано дістались вирішального матчу.

Довідка. Матч Україна – Південна Корея розпочнеться 27 вересня о 23:00 за київським часом.

Зрештою чемпіонство тоді святкували "синьо-жовті" (3:1). Дублем відзначився Владислав Супряга, ще м'яч на рахунку Георгія Цитаїшвілі. Загалом же Україна виходила з групи на кожному зі своїх чемпіонатів світу U-20.

Читайте також Сини Суркіса, Шевченка та футбольні династії: хто з дітей відомих людей доріс до збірної України

Але до 2019 року наша команда тричі вилітала вже в 1/8 фіналу. Для потрапляння у плей-оф необхідно посісти 1-2 місце в групі, або стати однією з чотирьох найкращих команд на третьому місці.