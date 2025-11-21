Україна прийматиме Польщу на її полі в битві за вихід на ЧС-2026, – ЗМІ

Збірна України залишається в гонці за путівкою на ЧС-2026. Команда Сергія Реброва виграла вирішальний матч групи проти Ісландії.

Посівши друге місце у квартеті, "синьо-жовті" потрапили у плей-оф, де мають зіграти два матчі. Існує ймовірність, що обидві зустрічі пройдуть на території Польщі, повідомляє 24 Канал з посиланням на Пьотра Волосіка.

Де Україна буде приймати суперників по плей-оф?

Півфінал проти Швеції буде номінально домашнім для нашої збірної. Проте через воєнний стан в Україні наша команда не має змоги проводити ігри на своїй території.

В разі проходу шведів "синьо-жовті" також гратимуть номінально вдома проти переможця пари Польща – Албанія. Польські ЗМІ запевняють, що навіть у випадку зустрічі зі збірною Польщі Україна "прийматиме" суперника саме в цій країні.

Проте в такому випадку УАФ обмежить доступ на стадіон для польських вболівальників. Для них квитки будуть доступні лише на гостьовий сектор, тоді як на інші місця перепустки продаватимуть лише для власників українських фан-карток.

При цьому розглядається і варіант проведення матчу в іншій країні. Поки що ж УАФ не коментує можливе місце проведення обох ігор. Зазначимо, що всі три домашні матчі групової стадії кваліфікації на Мундіаль Україна провела в Польщі.

Як Україні потрапити на ЧС-2026?