Україна прийматиме Польщу на її полі в битві за вихід на ЧС-2026, – ЗМІ
- Збірна України зіграє в плей-оф за вихід на ЧС-2026 проти Швеції 26 березня, а також проти переможця пари Польща – Албанія.
- Обидві гри можуть відбутися в Польщі.
Збірна України залишається в гонці за путівкою на ЧС-2026. Команда Сергія Реброва виграла вирішальний матч групи проти Ісландії.
Посівши друге місце у квартеті, "синьо-жовті" потрапили у плей-оф, де мають зіграти два матчі. Існує ймовірність, що обидві зустрічі пройдуть на території Польщі, повідомляє 24 Канал з посиланням на Пьотра Волосіка.
До теми За ціну нападника Швеції можна купити половину складу України: порівняння вартості збірних
Де Україна буде приймати суперників по плей-оф?
Півфінал проти Швеції буде номінально домашнім для нашої збірної. Проте через воєнний стан в Україні наша команда не має змоги проводити ігри на своїй території.
В разі проходу шведів "синьо-жовті" також гратимуть номінально вдома проти переможця пари Польща – Албанія. Польські ЗМІ запевняють, що навіть у випадку зустрічі зі збірною Польщі Україна "прийматиме" суперника саме в цій країні.
Проте в такому випадку УАФ обмежить доступ на стадіон для польських вболівальників. Для них квитки будуть доступні лише на гостьовий сектор, тоді як на інші місця перепустки продаватимуть лише для власників українських фан-карток.
При цьому розглядається і варіант проведення матчу в іншій країні. Поки що ж УАФ не коментує можливе місце проведення обох ігор. Зазначимо, що всі три домашні матчі групової стадії кваліфікації на Мундіаль Україна провела в Польщі.
Як Україні потрапити на ЧС-2026?
- Команда Сергія Реброва кваліфікувалась у плей-оф, де має провести два матчі. Першим суперником стане збірна Швеції, з якою "синьо-жовті" зіграють 26 березня.
- В разі перемоги наша команда вийде у фінал плей-оф на переможця пари Польща – Албанія. Ця гра відбудеться 31 березня, повідомляє УАФ.
- Лише за умови двох перемог в цих зустрічах Україна потрапить на Мундіаль. Поразка ж в будь-якій із ігор березня закриє перед нами шлях на турнір.
- При цьому Україна братиме участь у жеребкуванні фінальної стадії ЧС-2026, яке пройде 5 грудня. Переможець нашої сітки плей-оф сіятиметься з третього кошика та дізнається суперників, на яких вийде на Мундіалі.
- Фінальна частина чемпіонату світу-2026 пройде з 11 червня по 19 липня у США, Канаді та Мексиці.