Україна та Польща зацікавлені у проведенні чемпіонату світу з футболу

Чемпіонат світу з футболу у 2040-х роках може відбутися в Україні та Польщі. Щонайменше у Києві заявили про зацікавленість у проведенні Мундіалю.

Про те, що Україна та Польща зацікавлені прийняти ЧС, у коментарі Politico сказав міністр молоді та спорту Матвій Бідний.

У Польщі обговорили спільний ЧС з Україною

"Найближча вільна дата для чемпіонату світу – десь у 2040-х. Нам потрібно планувати на цю перспективу вже зараз", – зазначив міністр.

За словами Бідного, Україна залишаємося країною, яка спрямована на найбільші спортивні досягнення.

Це частина нашої національної культури, і ми хочемо розвивати її попри всі ці складнощі,

– додав міністр.

Джерела Politico додають, що в Польщі наразі розглядають таку перспективу. Ідею, зокрема, обговорювали на полях Конференції з відновлення України у Гданську.

Бідний нагадав, що Україна вже має досвід організації великого турніру спільно з Польщею, згадавши чемпіонат Європи з футболу серед чоловіків 2012 року.

"Було б цілком логічно повторити цей успішний досвід", — сказав він, зазначивши, що така заявка також могла б "привернути увагу інвесторів".

Для проведення ЧС в Україні потрібне завершення війни

Водночас проведення чемпіонату світу в Україні залежатиме від ситуації з безпекою та стану інфраструктури.

Василь Мокан, заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань молоді та спорту, заявив, що комітет не отримував офіційної інформації про проведення переговорів щодо спільної заявки. Водночас він зазначив, що для проведення чемпіонату світу в Україні необхідними будуть завершення війни, тривалий мир і гарантії безпеки.

"Спільна заявка України та Польщі на проведення чемпіонату світу з футболу стала б набагато більшим, ніж просто великим спортивним заходом. Це стало б потужним символом європейської солідарності з Україною. Без цих умов було б передчасно говорити про проведення чемпіонату світу ФІФА в Україні. Якщо Україна прагне одного дня стати співорганізатором турніру, підготовку слід розпочати вже зараз шляхом послідовного довгострокового планування", – сказав він.

Україна раніше була у заявці на ЧС-2030

Нагадаємо, у жовтні 2022 року Україна була включена до спільної заявки з Іспанією та Португалією на проведення ЧС-2030. Та через безпекові ризики та невизначеність щодо термінів відбудови її замінили на Марокко.

Відтак, офіційно відомі господарі двох наступних чемпіонатів світу: у 2030 році Мундіаль прийматимуть Іспанія, Португалія та Марокко, у 2034-му – Саудівська Аравія.