Коли будуть грати Україна і Швеція: дата і час матчу відбору на ЧС-2026

Збірна України з футболу у березні зустрінеться з командою Швеції. Команди розіграють путівку до фіналу плей-оф відбору на чемпіонат світу 2026 у США, Канаді та Мексиці.

Україна і Швеція будуть грати у четвер, 26 березня, повідомляє сайт УЄФА. Поєдинок розпочнеться о 21:45 за Києвом.

Де Україна гратиме зі Швецією?

Протистояння команд відбудеться в іспанському місті Валенсія на стадіоні "Естадіо Сьютат де Валенсія", про що повідомили в Українській асоціації футболу.

Переможець матчу вийде у фінал плей-оф відбору на ЧС-2026, в якому зустрінеться з Польщею або Албанією, які зустрінуться у паралельному поєдинку.

Щоб вийти на чемпіонат світу, Україні потрібно перемогти в обох поєдинках.

Зверніть увагу! Дата фіналу плей-оф – 31 березня 2026 року. Якщо Україна переможе Швецію, то зіграє фінальний матч також у Валенсії.

Яка історія протистоянь України та Швеції?

Україна та Швеція тільки двічі зустрічалися в офіційних поєдинках. На чемпіонатах Європи 2012 та 2020 перемогу святкували українські футболісти.

Також, за даними УЄФА, команди зіграли три товариські матчі, в яких святкували по перемозі, а також одного разу розійшлися миром.

Історія зустрічей України та Швеції

Швеція – Україна 1:2 (Євро-2020)

1:2 (Євро-2020) Україна – Швеція 2:1 (Євро-2012)

– Швеція 2:1 (Євро-2012) Україна – Швеція 0:1 (товариський матч, 2011 рік)

0:1 (товариський матч, 2011 рік) Швеція – Україна 1:1 (товариський матч, 2011 рік)

Швеція – Україна 0:1 (товариський матч, 2008 рік)

До уваги. Збірній України ніколи у своїй історії не вдавалося проходити раунд плей-оф відбору на чемпіонат світу. Досі наша збірна тільки одного разу зіграла на Мундіалі у 2006 році, на якому дійшла до 1/4 фіналу.

Склад збірної України

Воротарі: Анатолій Трубін ("Бенфіка" Лісабон, Португалія), Дмитро Різник ("Шахтар" Донецьк), Руслан Нещерет ("Динамо" Київ).

Анатолій Трубін ("Бенфіка" Лісабон, Португалія), Дмитро Різник ("Шахтар" Донецьк), Руслан Нещерет ("Динамо" Київ). Захисники: Ілля Забарний ("Парі Сен-Жермен" Париж, Франція), Олександр Сваток ("Остін", США), Валерій Бондар, Юхим Конопля (обидва — "Шахтар" Донецьк), Віталій Миколенко ("Евертон" Ліверпуль, Англія), Олександр Тимчик ("Динамо" Київ), Богдан Михайліченко, Борис Крушинський, Едуард Сарапій (усі — "Полісся" Житомир)

Півзахисники: Єгор Ярмолюк ("Брентфорд", Англія), Іван Калюжний ("Металіст 1925" Харків), Олег Очеретько ("Шахтар" Донецьк), Георгій Судаков ("Бенфіка" Лісабон, Португалія), Руслан Маліновський ("Дженоа" Генуя, Італія), Микола Шапаренко, Олександр Піхальонок, Назар Волошин (усі — "Динамо" Київ), Олексій Гуцуляк ("Полісся" Житомир), Віктор Циганков ("Жирона", Іспанія), Олександр Зубков ("Трабзонспор" Трабзон, Туреччина)

Нападники: Владислав Ванат ("Жирона", Іспанія), Роман Яремчук ("Ліон", Франція), Матвій Пономаренко ("Динамо" Київ).

Важливо! Руслан Маліновський і Юхим Конопля пропустять гру зі Швецією через дискваліфікацію. В обох футболістів збірної України – перебір жовтих карток.