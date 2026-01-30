Україна – Швеція: яка ціна квитків на матч відбору на ЧС-2026 та де купити
- Квитки на матч Україна – Швеція у Валенсії коштують від 60 до 136 євро, доступні лише п'ять секторів.
- Придбати квитки можна на сайтах es.mticket.eu та valensiya.ticketsbox.com, оплата криптовалютою доступна протягом перших двох днів.
У березні збірна України зіграє матч відбору на ЧС-2026 проти Швеції. Придбати квитки на гру можна вже зараз.
Українська асоціація футболу оголосила про початок реалізації квитків на поєдинки плей-оф відбору до чемпіонату світу з футболу 2026 року. Гра "синьо-жовтих" зі Швецією відбудеться в іспанській Валенсії.
Яка ціна квитка на матч Україна – Швеція?
Абонементи доступні одразу на два матчі, які відбудуться у Валенсії на стадіоні "Естадіо Сьютат де Валенсія":
- 26 березня – півфінал плей-оф: Україна – Швеція
31 березня – фінал плей-оф проти переможця пари Польща/Албанія
У разі поразки у першому матчі другий поєдинок України відбудеться як товариський. Для виходу на ЧС-2026 збірній України необхідно виграти обидва матчі.
Станом на 30 січня в продажі доступні лише п'ять секторів: два за 60 євро, один за 102 євро та два за 136 євро.
Один уболівальник може придбати максимум чотири квитки.
Протягом перших двох днів оплата можлива лише криптовалютою, згодом будуть доступні інші способи.
Зверніть увагу! Квитки не підлягають поверненню чи обміну, а ім'я та прізвище на квитку повинні точно відповідати документу, що посвідчує особу. Кожен глядач, навіть дитина або немовля, повинен мати власний квиток.
Придбати абонементи можна за посиланнями es.mticket.eu та valensiya.ticketsbox.com.
Як Україна може пройти плей‑оф?
Збірна України бере участь у відборі на чемпіонат світу з футболу 2026 року в рамках європейської кваліфікації. Команда виступала у групі D разом з Францією, Ісландією та Азербайджаном, проводячи матчі з вересня по листопад 2025 року.
Після завершення групового етапу Україна посіла друге місце, що дозволило потрапити до плей‑оф відбору.
У стикових матчах суперником української команди стала Швеція.
Перший поєдинок відбудеться 26 березня 2026 року у Валенсії, а у разі перемоги 31 березня відбудеться фінальний матч плей‑оф проти переможця пари Польща/Албанія. Перемога у цих матчах гарантує збірній України вихід на фінальну частину чемпіонату світу 2026 року, який пройде у США, Канаді та Мексиці.
Чемпіонат світу 2026 року стане найбільшим в історії турнірів, адже участь братимуть 48 команд.