Україна – Швеція: як подивитися матч плей-оф відбору на чемпіонат світу
- Матч плей-оф відбору на чемпіонат світу між Україною та Швецією відбудеться 26 березня, трансляція на MEGOGO.
- Переможець зіграє 31 березня у фіналі плей-оф зі збірною з пари Польща – Албанія за вихід на чемпіонат світу.
26 березня відбудеться перша гра за участі збірної України у раунді плей-оф кваліфікації чемпіонату світу-2026. Команді Сергія Реброва залишилось зробити лише два кроки до Мундіалю.
Першим нашим суперником у стикових іграх буде збірна Швеції, повідомляє 24 Канал. Лише перемога у цій зустрічі залишить Україну в боротьбі за путівку на світову першість, яку прийматимуть США, Канада і Мексика.
Як подивитися матч Україна – Швеція?
Офіційним транслятором поєдинків збірної України з футболу на території нашої держави є ОТТ-платформа MEGOGO.
Матч буде доступний власникам підписок "Максимальна", "Оптимальна" і "Спорт", а також усіх пакетів "MEGOPACK". Для перегляду потрібно бути обрати відповідну трансляцію у розділі "Спорт" або ж у списку каналів знайти "Футбол 1".
Безкоштовна трансляція матчу Україна – Швеція буде доступна у мережі Т2 на каналі MEGOGO Спорт.
Коментаторами поєдинку будуть Вадим Скічко та Олександр Новак.
У чому важливість матчу України і Швеції?
- Переможець поєдинку, який визначиться в основний час, екстратаймах чи серії пенальті, 31 березня зіграє за вихід на чемпіонат світу фінал плей-оф з кимось із пари Польща – Албанія.
- На Мундіалі вже сформовано групу, у якій потенційно гратиме Україна. Суперниками збірної можуть стати Нідерланди, Японія і Туніс.
- Україна лише одного разу брала участь у фінальній стадії чемпіонату світу, це сталося у 2006 році, коли під орудою Олега Блохіна команда дійшла до 1/4 фіналу.
- Жодного разу збірній Україні не вдавалося подолати кваліфікацію на Мундіаль через плей-оф. "Синьо-жовті" поступалися путівками на чемпіонат світу Хорватії, Німеччині, Греції, Франції і Вельсу.
- Плей-оф визначить долю тренерського штабу Сергія Реброва: за інсайдерською інформацією, невихід на чемпіонат світу означатиме звільнення наставника.
- Чемпіонат світу у США, Мексиці та Канаді буде першим, участь в якому візьмуть 48 команд замість 32.