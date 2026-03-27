"Роздягальня мертва, немає лідерів": гравець збірної України не стримав емоції через ганебну гру
- Збірна України не змогла кваліфікуватися на чемпіонат світу, програвши Швеції з рахунком 3:1.
- Роман Яремчук висловив розчарування через відсутність лідерів у команді.
Збірна України завершила виступи у кваліфікації на чемпіонат світу. Наша збірна не змогла відібратися на Мундіаль, який влітку пройде у США, Канаді та Мексиці.
Кривдником збірної України стала Швеція, яка здобула перемогу з рахунком 3:1. Героєм зустрічі став Віктор Дьокереш, який записав на свій рахунок хет-трик, повідомляє Tribuna.
Що не так в збірній України?
Після гри більшість футболістів були у пригніченому стані. Зрештою зі ЗМІ вирішив поспілкуватися один з найбільш досвідчених гравців команди Роман Яремчук.
Нападник Ліона висловив свої розчарування щодо результату. Крім того, Яремчук поділився інсайдом з роздягальні та розповів про проблему всередині колективу.
Роздягальня мертва. Це я ще вчора побачив, на жаль. Я думаю, причина – це відсутність особистостей у роздягальні. Я зі свого боку хочу десь підказати, але у мене немає цих якостей. З цими якостями народжуєшся. Ти не можеш це робити. У нас було до цього багато лідерів, але в один момент їх не стало,
– вважає гравець.
"Немає тих людей, які можуть щось змінити на тлі емоцій та важкого періоду. В Європі просто інші люди. Вони особистості, а ми намагаємося сховатися від відповідальності за спинами когось іншого. І так кожен думає. І ніхто на себе не бере відповідальність", – каже Яремчук.
Чомусь саме у найвідповідальніший момент ми "обкакуємося", на жаль. Це було з румунами, це було з Уельсом, це було і зараз. Я думаю, це вже не випадковість, це вже якась система. Потрібно робити висновки, якщо ми дійсно хочемо чогось досягти. Тільки тоді, можливо, прийде результат,
– резюмував Роман.
Відзначимо, що Яремчук виступає за збірну України з 2018 року. У 66-ти матчах гравець забив 17 голів, завдяки чому посідає четверте місце в рейтингу бомбардирів команди, повідомляє Transfermarkt.
Що чекає на збірну України у 2026 році?
- Підопічні Реброва провалили завдання виходу на чемпіонат світу-2026. У фіналі плей-оф за вихід на Мундіаль зіграють Швеція та Польща.
- Натомість на Україну чекатиме товариський матч проти Албанії. Спаринг пройде 31 березня у Валенсії.
- Ймовірно, у червні на нашу команду чекатимуть також товариські ігри, поки інші команди готуватимуться до ЧС-2026. А вже восени Україна стартує у Лізі націй 2026 – 2027.
- Там "синьо-жовті" гратимуть у дивізіоні В в одній групі із Угорщиною, Північною Ірландією та Грузією. Також цей турнір буде частиною відбору на Євро-2028.