"Роздягальня мертва, немає лідерів": гравець збірної України не стримав емоції через ганебну гру

Збірна України завершила виступи у кваліфікації на чемпіонат світу. Наша збірна не змогла відібратися на Мундіаль, який влітку пройде у США, Канаді та Мексиці.

Кривдником збірної України стала Швеція, яка здобула перемогу з рахунком 3:1. Героєм зустрічі став Віктор Дьокереш, який записав на свій рахунок хет-трик, повідомляє Tribuna.

Що не так в збірній України?

Після гри більшість футболістів були у пригніченому стані. Зрештою зі ЗМІ вирішив поспілкуватися один з найбільш досвідчених гравців команди Роман Яремчук.

Нападник Ліона висловив свої розчарування щодо результату. Крім того, Яремчук поділився інсайдом з роздягальні та розповів про проблему всередині колективу.

Роздягальня мертва. Це я ще вчора побачив, на жаль. Я думаю, причина – це відсутність особистостей у роздягальні. Я зі свого боку хочу десь підказати, але у мене немає цих якостей. З цими якостями народжуєшся. Ти не можеш це робити. У нас було до цього багато лідерів, але в один момент їх не стало,

– вважає гравець.

"Немає тих людей, які можуть щось змінити на тлі емоцій та важкого періоду. В Європі просто інші люди. Вони особистості, а ми намагаємося сховатися від відповідальності за спинами когось іншого. І так кожен думає. І ніхто на себе не бере відповідальність", – каже Яремчук.

Чомусь саме у найвідповідальніший момент ми "обкакуємося", на жаль. Це було з румунами, це було з Уельсом, це було і зараз. Я думаю, це вже не випадковість, це вже якась система. Потрібно робити висновки, якщо ми дійсно хочемо чогось досягти. Тільки тоді, можливо, прийде результат,

– резюмував Роман.

Відзначимо, що Яремчук виступає за збірну України з 2018 року. У 66-ти матчах гравець забив 17 голів, завдяки чому посідає четверте місце в рейтингу бомбардирів команди, повідомляє Transfermarkt.

