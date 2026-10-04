Цього разу у нашого суперника не буде фактору великого домашнього стадіону, набитого вболівальниками. Гра відбудеться у словацькій Трнаві у понеділок, 5 жовтня, о 21:45 за київським часом, пише 24 Канал.

Кадрова ситуація у збірній

Андреа Мальдера зіткнувся з проблемами навіть при формуванні розширеної заявки. Але після трьох зіграних матчів ситуація стала набагато гіршою.

Віталій Миколенко вже залишив розташування команди, а Георгій Судаков, судячи з усього, зазнав у матчі з Північною Ірландією травми, яка позбавить його можливості взяти участь у заключній грі збору.

Перебір жовтих карток залишить тренерський штаб без важливих опцій в обороні та атаці: досвідчений захисник Микола Матвієнко та автор єдиного голу збірної України в офіційних матчах Мальдери Данило Сікан дискваліфіковані.

В угорців теж з дисциплінарної причини не буде одного з основних гравців – Мілоша Керкеза, який потрапив у скандал з провокативним відео свого батька.

Розклади у групі перед матчем Україна – Угорщина

Перед другою особистою зустріччю Україна та Угорщина мають рівну кількість очок – по 4. Перевага українців, яка дозволяє їм бути вище у турнірній таблиці, полягає саме у перемозі над суперниками у першій грі.

Таким чином нічия точно не влаштовує угорців, адже за рівності залікових балів залишає їх у гіршій позиції, ніж Україну. Натомість для підопічних Мальдери навіть одне очко стане хорошим результатом для підсумкової мети фінішувати у топ-2, щоб претендувати на підвищення у класі і потрапити до другого кошика відбору на Євро-2028.