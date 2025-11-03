Збірна України втратила ключового гравця на вирішальні матчі кваліфікації ЧС-2026

Збірна України з футболу готується до вирішальних матчів кваліфікації на ЧС-2026. На жаль, наставник команди Сергій Ребров не зможе розраховувати на всіх найсильніших.

Під час листопадового збору нашій команді не допоможе один із лідерів центру поля Олександр Зінченко. Про цю інформацію повідомляє 24 Канал з посиланням на Sport.ua.

До теми У Реброва вистачає проблем: Шевченко пояснив, чому Україна забуксувала у відборі на ЧС-2026

Чому не гратиме Зінченко?

Наприкінці жовтня Олександр отримав травму паху в матчі Ліги Європи проти Ноттінгем Форест. На жаль, вона виявилась більш важкою, ніж очікувалось раніше. Про це нещодавно заявив тренер клубу Шон Дайч.

Зінченко поки що, на жаль, не бере участі у тренуваннях. Його відсутність триватиме довше, ніж ми думали,

– передає слова тренера Nottinghamshire Live.

Тепер же стало зрозуміло, що Олександр не встигне відновитися до матчів збірної України. Раніше тренерський штаб "синьо-жовтих" хотів викликати півзахисника та провести дослідження його стану.

Але у підсумку Олександр просто не потрапить до заявки. Раніше спортивний лікар дав свою оцінку травми Зінченка. Його позицію на полі мають закрити гравці Шахтаря Олег Очеретько або Артем Бондаренко, а також хавбек Дженоа Руслан Маліновський.

Останній вже вдало замінив Зінченка у жовтневих матчах збірної. Тоді Руслан оформив три голи та один асист, завдяки чому Україна здобула дві перемоги.

Читайте також Як Україні потрапити на чемпіонат світу-2026: всі варіанти проходу

Збірна України у відборі на ЧС-2026