Збірна України втратила ключового гравця на вирішальні матчі кваліфікації ЧС-2026
- Олександр Зінченко не зможе зіграти за збірну України в листопадових матчах відбору на ЧС-2026.
- Українець отримав травму паху в матчі за Ноттінгем Форест.
Збірна України з футболу готується до вирішальних матчів кваліфікації на ЧС-2026. На жаль, наставник команди Сергій Ребров не зможе розраховувати на всіх найсильніших.
Під час листопадового збору нашій команді не допоможе один із лідерів центру поля Олександр Зінченко. Про цю інформацію повідомляє 24 Канал з посиланням на Sport.ua.
Чому не гратиме Зінченко?
Наприкінці жовтня Олександр отримав травму паху в матчі Ліги Європи проти Ноттінгем Форест. На жаль, вона виявилась більш важкою, ніж очікувалось раніше. Про це нещодавно заявив тренер клубу Шон Дайч.
Зінченко поки що, на жаль, не бере участі у тренуваннях. Його відсутність триватиме довше, ніж ми думали,
– передає слова тренера Nottinghamshire Live.
Тепер же стало зрозуміло, що Олександр не встигне відновитися до матчів збірної України. Раніше тренерський штаб "синьо-жовтих" хотів викликати півзахисника та провести дослідження його стану.
Але у підсумку Олександр просто не потрапить до заявки. Раніше спортивний лікар дав свою оцінку травми Зінченка. Його позицію на полі мають закрити гравці Шахтаря Олег Очеретько або Артем Бондаренко, а також хавбек Дженоа Руслан Маліновський.
Останній вже вдало замінив Зінченка у жовтневих матчах збірної. Тоді Руслан оформив три голи та один асист, завдяки чому Україна здобула дві перемоги.
Збірна України у відборі на ЧС-2026
- Підопічні Сергія Реброва набрали 7 очок у чотирьох матчах кваліфікації на чемпіонат світу-2026. Завдяки цьому збірна України посідає друге місце у групі D.
- Лідером є Франція, у якої 10 очок, тоді як Ісландія має у своєму активі чотири бали. Азербайджан набрав лише один бал.
- Останні матчі у групі відбору підопічні Реброва зіграють 13 листопада проти Франції (на виїзді) та 16 листопада проти Ісландії (номінально вдома).
- Напряму на ЧС-2026 вийде переможець групи. Своєю чергою команда, яка посяде друге місце, отримає путівку до плей-оф.
- Фінальна частина чемпіонату світу відбудеться з 11 червня по 19 липня 2026 року в США, Канаді та Мексиці.