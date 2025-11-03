Сборная Украины потеряла ключевого игрока на решающие матчи квалификации ЧМ-2026

Сборная Украины по футболу готовится к решающим матчам квалификации на ЧМ-2026. К сожалению, наставник команды Сергей Ребров не сможет рассчитывать на всех сильнейших.

Во время ноябрьского сбора нашей команде не поможет один из лидеров центра поля Александр Зинченко. Об этой информации сообщает 24 Канал со ссылкой на Sport.ua.

По теме У Реброва хватает проблем: Шевченко объяснил, почему Украина забуксовала в отборе на ЧМ-2026

Почему не будет играть Зинченко?

В конце октября Александр получил травму паха в матче Лиги Европы против Ноттингем Форест. К сожалению, она оказалась более тяжелой, чем ожидалось ранее. Об этом недавно заявил тренер клуба Шон Дайч.

Зинченко пока, к сожалению, не участвует в тренировках. Его отсутствие продлится дольше, чем мы думали,

– передает слова тренера Nottinghamshire Live.

Теперь же стало понятно, что Александр не успеет восстановиться к матчам сборной Украины. Ранее тренерский штаб "сине-желтых" хотел вызвать полузащитника и провести исследование его состояния.

Но в итоге Александр просто не попадет в заявку. Ранее спортивный врач дал свою оценку травмы Зинченко. Его позицию на поле должны закрыть игроки Шахтера Олег Очеретько или Артем Бондаренко, а также хавбек Дженоа Руслан Малиновский.

Последний уже удачно заменил Зинченко в октябрьских матчах сборной. Тогда Руслан оформил три гола и один ассист, благодаря чему Украина одержала две победы.

Читайте также Как Украине попасть на чемпионат мира-2026: все варианты прохода

Сборная Украины в отборе на ЧМ-2026