Україна за крок від плей-оф Євро-2025: що потрібно молодіжці для виходу до чвертьфіналу
- Молодіжна збірна України виграла у Фінляндії в другому турі Євро-2025.
- Для виходу у плей-оф Україні достатньо не програти у матчі проти Нідерландів.
- Зустріч пройде 18 червня.
Молодіжна збірна України змогла реабілітуватися після невдалої гри проти Данії. Тепер команда Унаї Мельгоси має хороші шанси на вихід з групи.
Збірна України U-21 відіграла вже два матчі на молодіжному чемпіонаті Європи-2025. Після поразки від Данії команда Унаї Мельгоси змогла переграти Фінляндію з рахунком 2:0, повідомляє 24 Канал.
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Шанси України на плей-оф
Цей результат повернув "синьо-жовтих" у боротьбу за вихід у плей-оф. Після двох турів Україна посідає друге місце у квартеті D, маючи три очки в активі.
|МІСЦЕ
|КОМАНДА
|В
|Н
|П
|ГОЛИ
|ОЧКИ
|1
|Данія
|2
|0
|0
|5-3
|6
|2
|Україна
|1
|0
|1
|4-3
|3
|3
|Нідерланди
|0
|1
|1
|3-4
|1
|4
|Фінляндія
|0
|1
|1
|2-4
|1
На жаль, першу сходинку підопічні Унаї Мельгоси вже не займуть, адже Данія виграла і другий матч групи (2:1 проти Нідерландів). Скандинави випереджають нашу команду на три очки.
Україна максимум може зрівнятися з Данією за балами. Проте через поразку в очній битві все одно залишиться позаду. А ось шанси на друге місце у нашої команди високі.
Для виходу у плей-оф Україні достатньо не програти в останньому турі Нідерландам. Цим "синьо-жовті" гарантовано залишать позаду "помаранчевих".
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В разі нічиєї нашої команди та перемоги Фінляндії команда Мельгоси матиме порівну очок із Суомі. Але тут додаткове правило щодо результату очної зустрічі вже зіграє на нашу користь.
Матчі Нідерланди – Україна та Данія – Фінляндія пройдуть 18 червня о 19:00 за київським часом. Вихід у чвертьфінал дозволить "синьо-жовтим" зіграти проти переможця групи С. Ним може стати Португалія, Франція або Грузія.