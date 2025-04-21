Чотири українки зіграють на топ-турнірі у Мадриді: стали відомі суперниці Світоліної та компанії
Тенісні змагання у Мадриді є одними з найбільш престижних у ґрунтовому сезоні. Цього року мінімум чотири наші співвітчизниці вийдуть на корти у столиці Іспанії.
Цього тижня в Мадриді стартує престижний жіночий тенісний турнір категорії WTA1000. Ґрунтове змагання у столиці Іспанії прийме 96 тенісисток в основній стадії, повідомляє 24 Канал.
До теми Тенісистка Еліна Світоліна нагадала світу про викрадених Росією дітей напередодні Великодня
Четверо в "основі"
Серед них гарантовано будуть четверо українок. Дві з них свій шлях розпочнуть з другого раунду. Мова про Еліну Світоліну та Марту Костюк, які йдуть у топ-30 світового рейтингу.
Перша ракетка України нещодавно виграла турнір WTA250 у Руані. Тепер же Світоліній доведеться стартувати у Мадриді з бою проти румунки Жаклін Крістіан або ж британки Соні Картел.
Що стосується Костюк, то її першою опоненткою стане Сюзан Ламменс (Нідерланди) або Емма Радукану (Велика Британія). У свою чергу Ангеліна Калініна почне свій шлях з першого кола.
Уродженці Нової Каховки жереб подарував у суперники Ірину-Камелію Бегу з Румунії. А ось Даяна Ястремська ще не знає свою суперницю у першому раунді. Нею стане одна з тріумфаторок кваліфікаційного турніру.
Читайте також Німецького тенісиста звинуватили у насильстві прямо з трибуни
Двоє у відборі
Можливо, це буде Дар'я Снігур або Юлія Стародубцева, які спробують через відбіркове змагання збільшити представництво України в Мадриді. Для цього кожній з них треба пройти двох суперниць.
Снігур розпочне свій шлях матчем проти Марії Лурдес Карле, тоді як на Стародубцеву чекає француженка Хлое Паке. Кваліфікаційні ігри пройдуть 21-22 квітня, тоді як матчі українок на основній стадії розпочнуться з 23-го числа.