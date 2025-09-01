Одразу троє українських дзюдоїстів змінили спортивне громадянство. На міжнародних змаганнях вони представлятимуть Словенію та Польщу.

Спортивне громадянство вирішили змінити Іларія Цуркан разом зі своїм братом Ігорем, а також Олексій Болдирєв. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Tribuna.

Читайте також Не тільки Ковтун: які відомі українські спортсмени змінили громадянство

Що відомо про українських дзюдоїстів, що змінили громадянство?

16-річна Іларія Цуркан у липні цього року виборола "золото" на Європейському юнацькому олімпійському фестивалі – це змагання для спортсменів віком 14 – 18 років з країн Європи. Наразі дзюдоїстка посідає другий рядок світового рейтингу серед кадетів у віковій категорії до 63 кілограмів.

Іларія була однією з надій українського дзюдо. Нещодавно вона здобула "срібло" кадетського чемпіонату світу, виступаючи під прапором Словенії. Зазначимо, що збірна України пропустила цей турнір.

Її старший брат Ігор Цуркан у квітні цього року став переможцем юніорського Кубка Європи з дзюдо. 20-річний дзюдоїст ставав призером чемпіонатів Європи серед юніорів. У світовому рейтингу він займає четверту сходинку серед юніорів у категорії до 81 кілограма. Відтепер Ігор представлятиме збірну Словенію.

Крім того, змінив спортивне громадянство ще один український дзюдоїст – Олексій Болдирєв. 20-річний спортсмен виступатиме за Польщу. У світовому рейтингу в категорії до 90 кілограмів він займає четверте місце.

Це великі втрати для нашої збірної. Додамо, що на офіційних ресурсах Федерації дзюдо України відсутні коментарі щодо зміни громадянства вищеназваними спортсменами.

Хто ще з українських спортсменів змінив громадянство