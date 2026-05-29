Влаштували "поле битви": у Росії скаженіють через бойкот українкою ворожої символіки

Під час чемпіонату Європи з гімнастики в Парижі українські спортсменки Варвара Чубарова та Софія Країнська влаштували акцію протесту під час церемонії нагородження представниць Росії та Білорусі. Під час звучання гімнів цих країн вони демонстративно закрили обличчя руками та одягли навушники.

Олімпійська чемпіонка Світлана Журова висловила невдоволення тим, що українських гімнасток, не було покарано. Вона також звинуватила спортсменок в агресивній поведінці через їхній жест, про це вона заявила в інтерв'ю одному з пропагандистських інформаційних агентств.

Що сказала Журова про протест українок?

Представниця Державної думи також висловила невдоволення тим, що українські спортсмени демонструють негативне ставлення до росіян, і закликала до проявів дружби та миру. Вона зазначила, що після завершення війни в Україні може вирости покоління, чия поведінка в майбутньому залишатиметься суперечливою.

"На жаль, ми маємо усвідомлювати, що в Україні виросло покоління, яке після закінчення всього цього не факт, що не буде так само далі поводитися. Прямих порушень тут, мабуть, немає, і вони, напевно, навіть можуть піти з п'єдесталу. Або європейська федерація може щось ввести у відповідь, але навряд чи захоче це робити. Але сама по собі ситуація не дуже хороша, зокрема і для самих спортсменів", – сказала Журова.

Вона також додала, що молоді спортсменки з України беруть участь у змаганнях у віці, коли подібні турніри мають сприяти дружбі та взаєморозумінню між учасниками, однак іноді ситуація набуває конфліктного характеру.

Розумію, що самі українські дівчатка досить молоді, і змагання створені, щоб молодь дружила, мирилася. А тут якесь поле битви,

– зазначила вона.

Що відомо про вчинок українських гімнасток?

За рішеннями Міжнародної федерації гімнастики та Європейського гімнастичного союзу, російські спортсмени знову допущені до всіх турнірів з національною символікою.

У фіналі юніорських змагань із м'ячем перемогу здобула білоруска Кіра Бабкевич, а бронзову нагороду виборола українка Варвара Чубарова. У вправах зі стрічкою золото отримала росіянка Яна Заікіній, тоді як срібло завоювала українка Софія Країнська. Під час церемонії українські гімнастки одягли навушники, заплющили очі та намагалися дистанціюватися від нагородження, демонструючи своє ставлення до повернення російських та білоруських спортсменів у міжнародний спорт.

В Україні тренерка Ірина Дерюгіна ініціювала флешмоб на підтримку цієї позиції.