Маркевич назвав призерів і майбутнього чемпіона УПЛ: чи вірить у прорив Шахтаря

Сезон-2024/2025 Української Прем'єр-ліги з футболу виходить на фінішну пряму. Наразі залишилося вісім турів до його закінчення, а на чемпіонство претендує одразу три клуби.

Окрім двох грандів українського футболу боротьбу за трофей також веде Олександрія, яка наразі сенсаційно посідає друге місце. Досвідчений тренер Мирон Маркевич прокоментував чинну ситуацію в турнірній таблиці та дав свій прогноз на підсумковий результат.

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Прогноз від Мирона Богдановича

На його думку, київське Динамо вже не втратить свою перевагу. При цьому він не вірить, що Шахтар зможе випередити команду Руслана Ротаня, повідомляє 24 Канал із посиланням на Український футбол.

"Напевно, все так і залишиться. Чемпіон – Динамо. Друге місце – Олександрія. Третє – Шахтар. Я не знаю, за рахунок чого Шахтар може вибити Олександрію з другого місця. Начебто у донецькій команді є кваліфіковані футболісти, а цілісної гри немає, кожен бігає сам за себе.

Я вважаю, що Оболонь не повинна була програвати Шахтарю. "Пивовари" виглядали не гірше, особливо – у другому таймі. Не знаю, що відбувається із Шахтарем, зараз вони виглядають дуже невпевнено", – сказав Маркевич.

Довідка. Наразі київське Динамо має у своєму активі 54 залікові бали, Олександрія відстає на чотири очка, а "гірники" розташовуються на третій сходинці з 44 балами та грою у запасі. Всі вони свої наступні поєдинки в УПЛ зіграють 6 квітня.

Нагадаємо, що напередодні з'явилася інформація, що один з бразильських легіонерів Шахтаря може отримати український паспорт. УАФ хоче заграти його за збірну України.