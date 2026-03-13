Розклад матчів, турнірна таблиця та результати 20-го туру УПЛ 2025/2026
- Матчі 20-го туру УПЛ 2025/2026 відбудуться з 13 по 15 березня.
- Центральні ігри пройдуть у Житомирі та Львові за участі Полісся та Шахтаря відповідно.
В Українській Прем'єр-лізі грають матчі 20-го туру. Вісім матчів будуть розтягнуті на три дні.
На п'ятницю винесені дві зустрічі, одна з них – за участі чинного чемпіона Динамо. Київський клуб відіграє столичне дербі проти Оболоні, повідомляє 24 Канал.
Який календар 20-го туру УПЛ сезону 2025/2026?
Одразу дві зустрічі в турі претендують на звання центрального матчу. Полісся після поразки в Житомирі від Динамо спробує реабілітуватися у домашній зустрічі із Кривбасом.
У свою чергу на чинного лідера Шахтар чекає важкий бій проти міцного Металіста 1925. Для "гірників" ця зустріч пройде між матчами 1/8 фіналу Ліги конференцій проти Леха. У першій зустрічі підопічні Турана виграли з рахунком 3:1.
Календар 20-го туру УПЛ 2025/2026
- 13 березня, 13:00. Полтава – Карпати
- 13 березня, 18:00. Динамо – Оболонь
- 14 березня, 13:00. ЛНЗ – Олександрія
- 14 березня, 15:30. Кудрівка – Верес
- 14 березня, 18:00. Полісся – Кривбас
- 15 березня, 13:00. Епіцентр – Рух
- 15 березня, 15:30. Колос – Зоря
- 15 березня, 18:00. Шахтар – Металіст 1925
Турнірна таблиця УПЛ 2025 – 2026
Станом на 09:30 13.03.2026
|
МІСЦЕ
|
КОМАНДА
|
ІГРИ
|
В
|
Н
|
П
|
ГОЛИ
|
ОЧКИ
|
1.
|
Шахтар
|
19
|
13
|
5
|
1
|
47 – 12
|
44
|
2.
|
ЛНЗ
|
19
|
13
|
2
|
4
|
26 – 11
|
41
|
3.
|
Полісся
|
19
|
11
|
3
|
5
|
32 – 14
|
36
|
4.
|
Динамо
|
19
|
10
|
5
|
4
|
42 – 22
|
35
|
5.
|
Кривбас
|
19
|
8
|
7
|
4
|
31 – 25
|
31
|
6.
|
Металіст 1925
|
18
|
8
|
7
|
3
|
22 – 12
|
31
|
7.
|
Колос
|
19
|
7
|
7
|
5
|
18 – 19
|
28
|
8.
|
Зоря
|
19
|
7
|
6
|
6
|
26 – 23
|
27
|
9.
|
Верес
|
18
|
5
|
6
|
7
|
16 – 23
|
21
|
10.
|
Оболонь
|
18
|
5
|
6
|
7
|
13 – 27
|
21
|
11.
|
Карпати
|
19
|
4
|
8
|
7
|
21 – 26
|
20
|
12.
|
Кудрівка
|
19
|
5
|
5
|
9
|
24 – 33
|
20
|
13.
|
Рух
|
19
|
6
|
1
|
12
|
15 – 28
|
19
|
14.
|
Епіцентр
|
19
|
5
|
2
|
12
|
22 – 33
|
17
|
15.
|
Олександрія
|
18
|
2
|
5
|
11
|
14 – 30
|
11
|
16.
|
Полтава
|
19
|
2
|
3
|
14
|
16 – 47
|
9
Як закінчився попередній 19-й тур УПЛ 2025 – 2026?
- Динамо здобуло п'яту поспіль перемогу в чемпіонаті України, здолавши на виїзді Полісся. Правда, та гра запам'яталась низкою скандальних рішень судді Миколи Балакіна.
- Кияни скоротили відставання від житомирців до двох балів. Шахтар же мінімально здолав Олександрію та зберіг триочковий відрив від ЛНЗ в турнірній таблиці УПЛ.
- Головною командою-героєм туру варто назвати Епіцентр. Клуб з Кам'янця-Подільського сенсаційно знищив Колос з рахунком 4:0, а дублем відзначився Владислав Супряга.