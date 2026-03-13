Розклад матчів, турнірна таблиця та результати 20-го туру УПЛ 2025/2026

В Українській Прем'єр-лізі грають матчі 20-го туру. Вісім матчів будуть розтягнуті на три дні.

На п'ятницю винесені дві зустрічі, одна з них – за участі чинного чемпіона Динамо. Київський клуб відіграє столичне дербі проти Оболоні, повідомляє 24 Канал.

Який календар 20-го туру УПЛ сезону 2025/2026?

Одразу дві зустрічі в турі претендують на звання центрального матчу. Полісся після поразки в Житомирі від Динамо спробує реабілітуватися у домашній зустрічі із Кривбасом.

У свою чергу на чинного лідера Шахтар чекає важкий бій проти міцного Металіста 1925. Для "гірників" ця зустріч пройде між матчами 1/8 фіналу Ліги конференцій проти Леха. У першій зустрічі підопічні Турана виграли з рахунком 3:1.

Календар 20-го туру УПЛ 2025/2026

13 березня, 13:00 . Полтава – Карпати

. Полтава – Карпати 13 березня, 18:00 . Динамо – Оболонь

. Динамо – Оболонь 14 березня, 13:00 . ЛНЗ – Олександрія

. ЛНЗ – Олександрія 14 березня, 15:30 . Кудрівка – Верес

. Кудрівка – Верес 14 березня, 18:00 . Полісся – Кривбас

. Полісся – Кривбас 15 березня, 13:00 . Епіцентр – Рух

. Епіцентр – Рух 15 березня, 15:30 . Колос – Зоря

. Колос – Зоря 15 березня, 18:00. Шахтар – Металіст 1925

Турнірна таблиця УПЛ 2025 – 2026

Станом на 09:30 13.03.2026

МІСЦЕ КОМАНДА ІГРИ В Н П ГОЛИ ОЧКИ 1. Шахтар 19 13 5 1 47 – 12 44 2. ЛНЗ 19 13 2 4 26 – 11 41 3. Полісся 19 11 3 5 32 – 14 36 4. Динамо 19 10 5 4 42 – 22 35 5. Кривбас 19 8 7 4 31 – 25 31 6. Металіст 1925 18 8 7 3 22 – 12 31 7. Колос 19 7 7 5 18 – 19 28 8. Зоря 19 7 6 6 26 – 23 27 9. Верес 18 5 6 7 16 – 23 21 10. Оболонь 18 5 6 7 13 – 27 21 11. Карпати 19 4 8 7 21 – 26 20 12. Кудрівка 19 5 5 9 24 – 33 20 13. Рух 19 6 1 12 15 – 28 19 14. Епіцентр 19 5 2 12 22 – 33 17 15. Олександрія 18 2 5 11 14 – 30 11 16. Полтава 19 2 3 14 16 – 47 9

Як закінчився попередній 19-й тур УПЛ 2025 – 2026?