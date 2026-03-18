Розклад матчів, турнірна таблиця та результати 21-го туру УПЛ 2025/2026
- Матчі 21-го туру УПЛ 2025/2026 відбудуться з 18 по 22 березня.
- Зустріч між Зорею та Шахтарем перенесли через матчі збірної України.
В Українській Прем'єр-лізі стартує фінальна третина сезону 2025 – 2026. Цього тижня відбудуться майже всі зустрічі 21-го туру чемпіонату.
Три матчі винесені на середину тижня через збір національної команди. На прохання тренерського штабу посеред тижня пройдуть матчі за участі Динамо. Полісся та Металіста 1925, повідомляє 24 Канал.
Який календар 21-го туру УПЛ сезону 2025/2026?
Натомість матч Зоря – Шахтар перенесли на невизначений термін. Чотири гравці донеччан потрапили у заявку збірної Укаїни, а посеред тижня "гірники" гратимуть матчі-відповідь Ліги конференцій проти Леха.
Важко визначити, який з матчів 21-го туру можна назвати центральним. За вивіскою таким мало б стати простистояння Олександрії та Динамо, адже це дві найкращі команди минулого сезону.
Проте "аграрії" у поточній кампанії відверто розчаровують, йдучи в зоні прямого вильоту. Цікавим обіцяє бути бій між Кривбасом та Епіцентром, адже новачок УПЛ виграв два останні матчі.
Календар 21-го туру УПЛ 2025/2026
- 18 березня, 18:00. Кудрівка – Полісся
- 19 березня, 13:00. Олександрія – Динамо
- 19 березня, 18:00. Металіст 1925 – Полтава
- 21 березня, 13:00. Кривбас – Епіцентр
- 21 березня, 15:30. Рух – ЛНЗ
- 22 березня, 15:30. Верес – Колос
- 22 березня, 18:00. Карпати – Оболонь
- перенесено. Зоря – Шахтар
Турнірна таблиця УПЛ 2025 – 2026
Станом на 13:00 18.03.2026
|МІСЦЕ
|КОМАНДА
|ІГРИ
|В
|Н
|П
|ГОЛИ
|ОЧКИ
|1.
|Шахтар
|20
|14
|5
|1
|48 – 12
|47
|2.
|ЛНЗ
|20
|14
|2
|4
|28 – 11
|44
|3.
|Полісся
|20
|12
|3
|5
|34 – 14
|39
|4.
|Динамо
|20
|11
|5
|4
|44 – 23
|38
|5.
|Кривбас
|20
|8
|7
|5
|31 – 27
|31
|6.
|Металіст 1925
|19
|8
|7
|4
|22 – 13
|31
|7.
|Колос
|20
|7
|8
|5
|19 – 20
|29
|8.
|Зоря
|20
|7
|7
|6
|27 – 24
|28
|9.
|Карпати
|20
|5
|8
|7
|25 – 26
|23
|10.
|Верес
|19
|5
|7
|7
|16 – 23
|22
|11.
|Кудрівка
|20
|5
|6
|9
|24 – 33
|21
|12.
|Оболонь
|19
|5
|6
|8
|14 – 29
|21
|13.
|Епіцентр
|20
|6
|2
|12
|24 – 33
|20
|14.
|Рух
|20
|6
|1
|13
|15 – 30
|19
|15.
|Олександрія
|19
|2
|5
|12
|14 – 32
|11
|16.
|Полтава
|20
|2
|3
|15
|16 – 51
|9
Як закінчився попередній 20-й тур УПЛ 2025 – 2026?
- Шахтар та Динамо продовжили свої переможні серії в УПЛ. Кияни переграли у столичному дербі Оболонь, завдяки чому збільшили свою серію перемог до шести.
- Донеччани ж мають п'ять тріумфів поспіль. Підопічні Арди Турана мінімально обіграли Металіст 1925 та залишились лідерами турнірної таблиці УПЛ.
- У трьох очках позаду йде ЛНЗ, який розібрався вдома із Олександрією. Також внизу таблиці варто відзначити першу перемогу Карпат за Франа Фернандеса.