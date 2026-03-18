Розклад матчів, турнірна таблиця та результати 21-го туру УПЛ 2025/2026

В Українській Прем'єр-лізі стартує фінальна третина сезону 2025 – 2026. Цього тижня відбудуться майже всі зустрічі 21-го туру чемпіонату.

Три матчі винесені на середину тижня через збір національної команди. На прохання тренерського штабу посеред тижня пройдуть матчі за участі Динамо. Полісся та Металіста 1925, повідомляє 24 Канал.

Який календар 21-го туру УПЛ сезону 2025/2026?

Натомість матч Зоря – Шахтар перенесли на невизначений термін. Чотири гравці донеччан потрапили у заявку збірної Укаїни, а посеред тижня "гірники" гратимуть матчі-відповідь Ліги конференцій проти Леха.

Важко визначити, який з матчів 21-го туру можна назвати центральним. За вивіскою таким мало б стати простистояння Олександрії та Динамо, адже це дві найкращі команди минулого сезону.

Проте "аграрії" у поточній кампанії відверто розчаровують, йдучи в зоні прямого вильоту. Цікавим обіцяє бути бій між Кривбасом та Епіцентром, адже новачок УПЛ виграв два останні матчі.

Календар 21-го туру УПЛ 2025/2026

18 березня, 18:00 . Кудрівка – Полісся

. Кудрівка – Полісся 19 березня, 13:00 . Олександрія – Динамо

. Олександрія – Динамо 19 березня, 18:00 . Металіст 1925 – Полтава

. Металіст 1925 – Полтава 21 березня, 13:00 . Кривбас – Епіцентр

. Кривбас – Епіцентр 21 березня, 15:30 . Рух – ЛНЗ

. Рух – ЛНЗ 22 березня, 15:30 . Верес – Колос

. Верес – Колос 22 березня, 18:00 . Карпати – Оболонь

. Карпати – Оболонь перенесено. Зоря – Шахтар

Турнірна таблиця УПЛ 2025 – 2026

Станом на 13:00 18.03.2026

МІСЦЕ КОМАНДА ІГРИ В Н П ГОЛИ ОЧКИ 1. Шахтар 20 14 5 1 48 – 12 47 2. ЛНЗ 20 14 2 4 28 – 11 44 3. Полісся 20 12 3 5 34 – 14 39 4. Динамо 20 11 5 4 44 – 23 38 5. Кривбас 20 8 7 5 31 – 27 31 6. Металіст 1925 19 8 7 4 22 – 13 31 7. Колос 20 7 8 5 19 – 20 29 8. Зоря 20 7 7 6 27 – 24 28 9. Карпати 20 5 8 7 25 – 26 23 10. Верес 19 5 7 7 16 – 23 22 11. Кудрівка 20 5 6 9 24 – 33 21 12. Оболонь 19 5 6 8 14 – 29 21 13. Епіцентр 20 6 2 12 24 – 33 20 14. Рух 20 6 1 13 15 – 30 19 15. Олександрія 19 2 5 12 14 – 32 11 16. Полтава 20 2 3 15 16 – 51 9

