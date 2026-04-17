17 квітня, 12:30
Розклад матчів, турнірна таблиця та результати 24-го туру УПЛ 2025/2026

Андрій Олійник
Основні тези
  • 24-й тур УПЛ триватиме чотири дні з 17 до 20 квітня і включає матчі таких команд, як Динамо, Зоря, Шахтар, Полісся та інші.
  • Центральним матчем туру стане гра між Шахтарем та Поліссям, яка може вплинути на участь житомирського клубу в чемпіонських перегонах.

В Українській Прем'єр-лізі стартує 24-ий тур, який триватиме упродовж чотирьох днів. На грандів чекає випробування клубами з верхньої частини турнірної таблиці.

Центральним матчем стане протистояння Шахтаря та Полісся, у якому фактично визначиться, чи бере участь житомирський клуб у чемпіонських перегонах. Лідеру ЛНЗ навряд буде просто у дуелі з Колосом, повідомляє 24 Канал.

Який календар 24-го туру УПЛ сезону 2025/2026?

Динамо спробує не доводити невдалу серію до трьох поразок поспіль у протистоянні із луганською Зорею вже у п'ятницю. 

Оболонь сподівається поліпшити турнірне становище, адже гратиме з Полтавою, яка вже практично гарантувала пониження в класі.

Металіст 1925 має непогані шанси втриматися у топ-4, адже у суперниках Кудрівка, яка бореться за виживання. 

Календар 24-го туру УПЛ 2025/2026

  • 17 квітня, 15:30. Динамо – Зоря
  • 17 квітня, 18:00. Оболонь – Полтава
  • 18 квітня, 13:00. Колос – ЛНЗ
  • 18 квітня, 15:30. Металіст 1925 – Кудрівка
  • 19 квітня, 13:00. Кривбас – Рух
  • 19 квітня, 15:30. Епіцентр – Карпати
  • 20 квітня, 13:00. Олександрія – Верес
  • 20 квітня, 18:00. Шахтар – Полісся

Турнірна таблиця УПЛ 2025 – 2026

Станом на 12:30 17.04.2026

МІСЦЕ КОМАНДА ІГРИ В Н П ГОЛИ ОЧКИ
1. ЛНЗ 23 16 3 4 35 – 14 51
2. Шахтар 22 15 6 1 53 – 14 51
3. Полісся 23 14 4 5 41 – 15 46
4. Металіст 1925 23 11 8 4 29 – 13 41
5. Динамо 22 12 5 6 49 – 25 41
6. Кривбас 23 10 7 6 35 – 32 37
7. Колос 23 8 10 5 21 – 21 34
8. Зоря 22 8 8 6 31 – 27 32
9. Карпати 23 8 8 7 32 – 26 32
10. Верес 23 6 8 9 19 – 29 26
11. Епіцентр 23 7 2 14 26 – 36 23
12. Оболонь 22 5 7 10 17 – 38 22
13. Кудрівка 23 5 6 12 25 – 38 21
14. Рух 23 6 2 15 17 – 36 20
15. Олександрія 22 2 6 14 17 – 42 12
16. Полтава 23 2 4 17 19 – 60 10

Як закінчився попередній 23-й тур УПЛ 2025 – 2026?

  • Металіст 1925 здобув дебютну в своїй історії перемогу над Динамо завдяки голу Дениса Антюха.
  • ЛНЗ та Шахтар у головній битві за чемпіонство розійшлися миром 2:2.
  • Найбільш переконливу перемогу у турі здобуло Полісся, яке розбило Полтаву на виїзді 4:0.
 