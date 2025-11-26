Динамо встановило клубний антирекорд в історії чемпіонату України
- Динамо Київ опустилося на сьоме місце в турнірній таблиці УПЛ після 13 туру, що є найнижчою позицією в історії клубу на такому етапі сезону.
- Клуб вперше програв три поспіль матчі в чемпіонаті України, встановивши ще один антирекорд.
В Українській Прем'єр-лізі з футболу напередодні завершився 13 тур. У ньому київське Динамо зустрічалося з ковалівським Колосом.
"Біло-сині" зазнали поразки з рахунком 1:2. Після проведення всіх поєдинків туру підопічні Шовковського записали собі в пасив історичний антирекорд столичного клубу, повідомляє 24 Канал із посиланням на Динамо Київ від Шуріка.
Який антирекорд встановило Динамо ?
За його результатами, динамівці опустилися на сьоме місце в турнірній таблиці УПЛ. До цього жодного разу в історії кияни не були так низько після 10+ турів чемпіонату України.
Раніше найгіршою позицією "біло-синіх" на такому проміжку сезону була шоста. Це ставалося з українським грандом двічі.
Динамо посідало таку сходинку вперше після 13 туру в кампанії-2013/2014, а ще одного разу після 15 туру в сезоні-2022/2023. В обох випадках кияни врешті-решт фінішували на четвертому місці в Українській Прем'єрі-лізі – це найгірший результат в історії.
До слова. Програвши Колосу "біло-сині" встановили ще один клубний антирекорд. Вони вперше програли три поспіль матчі в чемпіонаті України.
Зазначимо, що раніше Мирон Маркевич прокоментував кризу динамівців. Він вважає, що кияни ще можуть перевернути сезон та навіть поборотися за "золото".
Як виступає Динамо в сезоні-2025/2026?
Кияни успішно розпочали сезон в УПЛ, здобувши чотири стартові перемоги. Проте після цього "біло-сині" різко збавили оберти, тріумфувавши лише в одній грі з дев'яти. Наразі вони відстають від Шахтаря вже на десять очок.
Також не найкраще столичний клуб виступає й у єврокубках. Динамо починало свій шлях з відбору в Лігу чемпіонів, але врешті-решт опинилося у Лізі конференцій, де після трьох турів має у своєму активі три залікові бали та посідає 24 сходинку в турнірній таблиці.
У Кубку України підопічні Шовковського пробилися поки до чвертьфіналу. Вони здолали Олександрію та "гірників", а наступного суперника дізнаються під час жеребкування 28 листопада.
Загалом кияни провели 24 офіційні матчі, у яких здобули лише 11 перемог. Ще 5 разів вони зіграли внічию та зазнали 8 поразок.